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Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Santa Fe na Sul-Americana

Equipes se enfrentaram em São Januário

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 19:48
Atualizado há 24 minutos
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Bruno Duarte segurando a camisa do Vasco durante comemoração
Vasco venceu em São Januário (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Vasco e Independiente Santa Fe se enfrentaram nesta terça-feira (15), em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, após o empate sem gols na Colômbia. O Cruz-maltino enfrentará o vencedor de São Paulo e Boca Juniors, que jogam às 21h30 (de Brasília).

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Na fase anterior, o Cruz-maltino superou o Olimpia no Paraguai, enquanto o Santa Fe eliminou o River Plate nas penalidades, na Argentina. No último fim de semana, os comandados de Pedro Emanuel venceram o Grêmio fora de casa pelo Brasileirão, feito que não acontecia há 20 anos.

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O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Vasco aos 37 minutos de jogo. Bruno Duarte recebeu cruzamento de Alan Saldivia e, de pé direito, balançou as redes de Andrés Mosquera. O segundo aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo, após cabeceio de David. O atacante recebeu assistência do lateral Puma Rodríguez e ampliou para os donos da casa.

Veja os gols da partida:

Jogadores de Santa Fe e Vasco na Sul-Americana
Vasco marcou no primeiro tempo contra o Santa Fe (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como foi Vasco x Independiente Santa Fe?

Vasco larga na frente

Mesmo com os principais jogadores poupados, o Vasco foi superior na primeira etapa. A equipe de Pedro Emanuel teve mais posse de bola e, apesar de sofrer alguns sustos do time colombiano, controlou as principais ações ofensivas da partida. O gol saiu já na reta final. O Cruz-Maltino recuperou a bola no campo ofensivo, Saldivia incorporou o lateral-direito e cruzou para Bruno Duarte empurrar para o fundo da rede e abrir o placar.

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David garante a classificação

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Mesmo em vantagem no placar, o Vasco não diminuiu o ritmo. A superioridade cruz-maltina na segunda etapa foi ainda mais evidente e acabou recompensada com a ampliação do marcador. Pouco depois de sair do banco de reservas, David aproveitou um cruzamento preciso de Puma Rodríguez e cabeceou para o fundo das redes, garantindo o segundo gol vascaíno e selando a vitória e a classificação para a semifinal.

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