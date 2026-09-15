As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Santos

O Atlético recebe o Santos nesta quarta-feira (16), às 19h, na Arena MRV, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para o confronto decisivo, o técnico Eduardo Domínguez terá desfalques, mas também contará com retornos importantes para tentar reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na Vila Belmiro.

O principal retorno é o de Cuello. O atacante foi desfalque no jogo de ida, em Santos, por suspensão, e agora está novamente à disposição de Domínguez para a decisão.

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Por outro lado, Victor Hugo sofreu uma lesão no púbis na última semana e ficou fora da partida contra o Fluminense, no último sábado (12). O meia deve continuar como desfalque diante do Peixe.

Além de Victor Hugo, o Atlético tem outros três jogadores no departamento médico. O zagueiro Ruan trata uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto o atacante Thiago Borbas se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O goleiro Everson, por sua vez, sofreu uma fratura no pé esquerdo.

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Para a decisão, Domínguez deve manter a base da equipe que vem atuando nas últimas partidas, mas tem duas dúvidas para definir a escalação. Na defesa, Vitão e Lyanco disputam uma vaga ao lado de Vitor Hugo. Vitão ganhou espaço nas últimas partidas e vem de boas atuações, enquanto Lyanco retornou recentemente de lesão e foi titular no jogo de ida contra o Santos.

No ataque, a disputa é entre Cassierra e Reinier. O colombiano, que vinha sendo titular, atravessa um longo jejum sem marcar e tem sido criticado pelas atuações recentes. Reinier, por outro lado, vive um bom momento e tem aproveitado as oportunidades recebidas.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Santos

Goleiros: Gabriel Delfim, Robert

Zagueiros: Lyanco, Vitor Hugo, Léo Duarte e Vitão

Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini

Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Igor Gomes, Fred, Kevin Castaño, Bernard, Patrick, Gustavo Scarpa, Victor Hugo e Reinier

Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello.

Fora: Éverson, Ruan, e Thiago Borbas

Domínguez treino no Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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