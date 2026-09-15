O Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Atlético-MG, marcado para esta quarta-feira (16), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time paulista venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e agora pode até perder por um gol de diferença que avança no torneio continental.

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O técnico Cuca não poderá contar com Everton Cebolinha e Philippe Coutinho no momento. No entanto, terá os retornos de Gabigol e Escobar, que estavam suspensos no Brasileirão e não entraram em campo na última partida. Além deles, Lucas Veríssimo, recuperado de lesão, é presença confirmada na viagem para Minas Gerais.

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Arthur, Lima e Rodinei, que já estrearam pela equipe, também estão entre os relacionados. Por outro lado, Neymar e Álvaro Barreal seguem como desfalques para a partida, que acontecerá às 19h (de Brasília).

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Veja a lista de relacionados do Santos:

Lista de relacionados do Santos para enfrentar o Atlético-MG (Foto: Divulgação)

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Lucas Veríssimo, Willian Arão e Luan Peres; Rodinei, Gustavo Henrique, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser (Caballero) e Escobar; Gabigol.