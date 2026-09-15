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Santos faz acordo com Zé Rafael por rescisão de contrato; veja valores

Peixe pagará dívida em parcelas que terminam em 2030; entenda

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
15/09/2026 17:49
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Zé Rafael durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Zé Rafael durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos acertou que pagará pouco mais de R$ 20 milhões ao volante Zé Rafael pela rescisão do contrato, que aconteceu no fim de julho. Com o acordo, o jogador receberá o valor em 48 parcelas de R$ 420 mil, o que significa que terminará em 2030 e afetará os mandatos dos próximos presidentes do clube.

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Zé Rafael, de 33 anos, está atualmente no Alverca, de Portugal, tinha um dos salários mais altos do elenco e contrato que se encerraria em dezembro de 2027. O jogador tinha uma quantia de cerca de R$ 34 milhões a receber, contando salários e luvas, mas abriu mão de uma parte do valor para chegar a um acordo amigável com o Santos.

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Os valores foram apresentados em reunião do Conselho Deliberativo na noite da última segunda-feira (14) e divulgados inicialmente pelo Diário do Peixe.

Dívida do Santos com Zé Rafael até o fim do contrato:

13,2 milhões em direitos de imagem
11,6 milhões de salário em carteira
4,7 milhões em encargos trabalhistas
3,7 milhões em intermediação
1,4 milhão em luvas
Total: R$ 34,6 milhões.

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Acordo do Santos com Zé Rafael:

5 parcelas na gestão de Marcelo Teixeira (até o final de 2026)
36 parcelas na gestão do presidente de 2027 a 2029
7 parcelas na gestão de 2030

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Rescisão de Zé Rafael

Santos oficializou no dia 29 de julho a rescisão amigável de contrato com o volante. Fora dos planos do técnico Cuca para a sequência da temporada, o jogador já treinava separadamente do restante do elenco enquanto aguardava a definição de seu futuro.

Zé Rafael chegou ao clube em janeiro do ano passado, mas só foi anunciado oficialmente em fevereiro. A demora ocorreu porque o volante ainda se recuperava de uma delicada cirurgia na coluna, realizada de forma inédita em um atleta do futebol brasileiro. Durante sua apresentação, o ex-jogador do Palmeiras revelou que convivia com fortes dores e admitiu que chegou a cogitar a aposentadoria antes de passar pelo procedimento.

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Zé Rafael deve ser titular no confronto (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Foto: Raul Baretta/ Santos FC

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