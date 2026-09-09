Paulo Henrique Ganso voltou a ser protagonista do Fluminense. Titular absoluto desde a chegada de Marcão, o camisa 10 se tornou a principal referência para organizar a posse, controlar o ritmo das partidas e conectar a saída de bola ao setor ofensivo. Contra o Platense, na vitória por 2 a 0 pelas quartas de final da Libertadores, o meia foi fundamental em todas as fases do jogo e deu uma bela assistência para Hulk.

Ganso participou bastante da saída de bola, aproximando-se de Martinelli e dos zagueiros para oferecer linha de passe e facilitar a progressão. Mais adiantado, apareceu entre as linhas e encontrou os atacantes em boas condições. Em 12 minutos no Maracanã, o maestro já tinha deixado Serna cara do gol duas vezes, mas o colombiano desperdiçou.

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➡️Com brilho de Ganso, Fluminense bate o Platense e abre vantagem na Libertadores

No primeiro gol, pressionou e recuperou a bola que iniciou a transição concluída por Nonato. Pouco depois, recebeu de frente para a defesa e encontrou Hulk dentro da área para marcar o segundo.

Com a saída de Ganso, aos 15 do segundo tempo, o Fluminense passou a permanecer menos tempo com a bola e viu o Platense adiantar as linhas. Situação semelhante aconteceu contra o Vasco, quando o time também perdeu controle da posse depois que o meia deixou o campo.

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Ganso se firma com Marcão no Fluminense

Marcão transformou o cenário do camisa 10. Ganso foi titular nas seis partidas desde a chegada do treinador, contra Palmeiras, Independiente Rivadavia, Remo, Athletico-PR, Vasco e Platense. Após a vitória pela Libertadores, o técnico explicou a escolha pelo meia:

- Falando de Ganso, a ideia é clara. Para a equipe que a gente quer: ter o controle do jogo. Saber o que está fazendo, aproximar as linhas.

O treinador explicou que, quando perde Ganso, o Fluminense precisa encontrar outras soluções, como a aceleração e o jogo mais direto oferecidos por Lucho Acosta. A comissão busca equilibrar os momentos em que a equipe precisa acelerar e aqueles em que deve controlar a partida, algo que será trabalhado também para o confronto de volta.

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Em 2026, os números do camisa 10 são modestos. São 36 jogos, dois gols e uma assistência. O passe para Hulk contra o Platense foi a primeira assistência da temporada de Ganso no Fluminense. Com Marcão, a tendência é que as estatísticas melhorem, e o Tricolor também.

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