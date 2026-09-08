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Com desfalque, Fluminense está escalado para pegar o Platense

Thiago Silva retorna ao time titular, enquanto Hércules começa no banco; Ignácio fica fora por dores na coxa

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 17:52
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Marcão cpom agasalho do Fluminense no banco do Maracanã
Marcão comandaá o Fluminense contra o Platense na Libertadores (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

A escalação do Fluminense para enfrentar o Platense está definida para o duelo desta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. A principal novidade é a ausência de Ignácio, desfalque de última hora após sentir dores na coxa esquerda. Julián Millán assume a vaga na defesa.

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Thiago Silva retorna ao time titular depois de ficar fora da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O capitão havia sido preservado após sentir um incômodo no joelho.

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Hércules, que também desfalcou o Fluminense no clássico por dores no joelho esquerdo, está relacionado, mas começa no banco de reservas. Marcão optou por Nonato entre os titulares no meio-campo.

Julian Milan com a camisa do Fluminense
Julian Milan assume a vaga de Ignácio contra o Platense na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Millán, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso; Serna, Hulk e Soteldo.

Thiago Silva volta à defesa justamente ao lado de Millán, que foi titular contra o Vasco na ausência do camisa 3. No meio, Nonato ganha a vaga ao lado de Martinelli e Ganso, enquanto Hércules fica como opção para o decorrer da partida.

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Na escalação do Fluminense contra o Platense, Kevin Serna aparece entre os titulares no ataque. O colombiano ocupa a vaga de Canobbio, suspenso após ser expulso no duelo de volta contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final. Hulk e Soteldo completam o setor ofensivo.

Fluminense e Platense fazem o primeiro confronto das quartas nesta terça-feira. A partida de volta está marcada para o dia 15 de setembro, às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina.

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Com a escalação do Fluminense para enfrentar o Platense confirmada, Marcão conta com o retorno de Thiago Silva, mas terá Ignácio fora e Hércules como opção no banco para o duelo no Maracanã.

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