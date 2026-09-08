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Adversário do Fluminense, Platense tem quatro nomes conhecidos no futebol brasileiro

Clube argentino é estreante na Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 11:45
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Time do Platense na Libertadores
Time do Platense na Libertadores (Foto: Instagram/Cuesta)

O Platense pode ser um adversário pouco conhecido do torcedor do Fluminense, mas alguns personagens do clube argentino são familiares para quem acompanha o futebol brasileiro. Entre elenco e comissão técnica, Víctor Cuesta, Nico López, Luciano Giménez e Martín Palermo acumulam passagens pelo país.

Cuesta é quem construiu a trajetória mais longa por aqui. O zagueiro chegou ao Internacional em 2017 e permaneceu no futebol brasileiro até o fim de 2024, período em que também defendeu Botafogo e Bahia. Foram 206 partidas e nove gols no país antes do retorno à Argentina. Aos 37 anos, chegou ao Platense no início de 2026.

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No Platense, adversário do Fluminense, o argentino reencontrou um antigo companheiro de Internacional. Nico López foi contratado em julho e defendeu o Colorado entre 2016 e 2019, com 168 partidas e 40 gols. O uruguaio deixou o clube gaúcho para atuar no futebol mexicano e, antes de chegar ao Calamar, estava no Nacional, do Uruguai.

➡️Platense chega para enfrentar o Fluminense em momento de instabilidade

Nico ainda tem uma ligação recente com o próprio Fluminense. Em 2025, o Tricolor demonstrou interesse na contratação do atacante e chegou a procurar seus representantes e o Nacional para entender as condições de um negócio. A diretoria posteriormente optou por não apresentar uma proposta.

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Luciano Giménez teve passagem mais curta pelo Brasil. O centroavante defendeu o Cuiabá em 2024, antes de seguir para o Estudiantes. Foram 18 partidas e dois gols pelo clube mato-grossense. Contratado por empréstimo pelo Platense em agosto, rapidamente ganhou espaço e marcou dois gols nos primeiros sete jogos pela equipe argentina. O centroavante sofreu uma lesão no ombro e está fora do jogo de ida.

Técnico do Platense, Palermo já fez gol no Fluminense

O banco de reservas também terá um velho conhecido. Martín Palermo comandou o Fortaleza em 2025, no último trabalho antes de retornar ao Platense, adversário do Fluminense. O argentino dirigiu o clube cearense em 17 partidas, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Pelo Boca, como jogador, o ex-atacante fez gol na semifinal da Libertadores de 2008, mas o Fluminense virou para 3 a 1 e se classificou para a final.

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Palermo iniciou a segunda passagem pelo Platense em agosto. O treinador já havia dirigido o Calamar em 2023, quando levou a equipe à final da Copa da Liga Argentina.

Fluminense e Platense se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. O duelo de volta acontece no dia 15 de setembro, na Argentina.

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