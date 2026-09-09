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Marcão comenta final de janela no Fluminense: 'Confio no grupo'

Treinador está invicto desde que assumiu o Tricolor

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 08:45
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Marcão em coletiva após Fluminense x Platense
Marcão em coletiva após Fluminense x Platense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Marcão deixou clara sua posição sobre possíveis reforços do Fluminense nesta reta final da janela de transferências. Em coletiva depois da vitória sobre o Platense, o treinador afirmou que confia no elenco atual e só vê sentido em uma nova contratação caso o jogador chegue com condição de disputar imediatamente uma vaga entre os titulares.

A janela fecha nesta sexta-feira (11), e a diretoria tricolor entende que o grupo está bem reforçado. Ainda assim, o clube segue atento a oportunidades de mercado que possam aparecer nos últimos dias. Marcão, porém, não trata o tema como prioridade no dia a dia.

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- Eu não gosto de falar disso. Tem muito trabalho dia a dia pensando no jogo, um após o outro. A única coisa que eu falo com o presidente é que, se for vir alguém para agregar, que venha para ser titular, digamos assim, se for o caso, que venha e nos ajude. Mas não fico batendo nessa tecla. Confio no grupo que a gente tem, estão entregando tudo. Nosso dia a dia está sendo incrível. Por isso, os resultados estão vindo - comentou Marcão sobre possíveis reforços no Fluminense.

A confiança do treinador também passa pelo crescimento das opções do banco. Nos primeiros jogos de Marcão, jogadores que começaram entre os reservas tiveram participação direta em resultados importantes, com gols de Kevin Serna, Germán Cano e Lucho Acosta em diferentes partidas.

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Fluminense vence o Platense

No embalo de 50 mil torcedores, o Fluminense venceu o Platense no Maracanã por 2 a 0, na noite desta terça-feira (8), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Nonato e Hulk fizeram os gols do Tricolor no primeiro tempo.

A partida de volta acontece na próxima terça-feira (15), no estádio Vicente López, na Argentina. Pelo resultado na ida, o Fluminense pode perder para o Platense por até um gol. O vencedor enfrentará, na semifinal, quem passar do confronto entre Palmeiras e LDU.

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Ganso e Hulk comemoram gol em Fluminense x Platense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)
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