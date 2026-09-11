O gramado do Maracanã tem sido alvo constante de críticas. Jogadores e comissões técnicas de Flamengo e Fluminense, clubes que utilizam o estádio como casa, além de equipes visitantes, têm reclamado das condições do campo. Nesta sexta-feira (11), uma reunião foi realizada no Maracanã para esclarecer os motivos da deterioração do gramado.

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Durante o encontro, Fred Nantes, CEO do Maracanã, reconheceu que o campo está abaixo do padrão desejado, mas afirmou que não há negligência na manutenção.



- A gente reconhece que não está na qualidade que gostaria. É nítido. Nós temos uma frustração grande, mas a gente precisa fazer uma análise criteriosa quando a gente critica o gramado do Maracanã. Sempre baseada em dados técnicos - disse.



Durante a reunião, cinco fatores foram apresentados como determinantes para o estado ruim do gramado do Maracanã: carga mecânica, umidade no momento do uso, densidade vegetal, atividade fisiológica e intervalo de recuperação.

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Maracanã é o estádio mais utilizado da Série A

Entre os fatores apresentados, a quantidade de partidas disputadas no estádio ganhou destaque. Até 30 de setembro, o Maracanã terá recebido 58 jogos em 2026, o dobro do registrado pelo segundo estádio com mais partidas entre os clubes da Série A, o Mineirão, que soma 29 jogos no mesmo levantamento.



No Brasil, depois do Maracanã, aparecem Castelão (51), Mineirão (29), Engenhão (27), Itaquera (27) e São Januário (26).



- Até 30 de setembro, vamos fechar 58 jogos. É o dobro do número de jogos do segundo estádio da Série A do Campeonato Brasileiro. Realmente, o número de jogos é um capítulo extremamente importante. Se a gente comparar com o resto dos jogos do mundo, a diferença é gritante - afirmou Fred Nantes.



O CEO também ressaltou que o Maracanã teve 73 partidas em 2025, enquanto o contrato de concessão determina a realização de pelo menos 70 jogos por ano.



- É um desafio que a gente tem. É uma realidade. Mas precisamos ser justos nessa comparação. Esse é um dos fatores que, combinado com outros, fazem a diferença no desgaste de um campo de jogo. Esse é um ponto crítico - explicou.

Fatores que explicam desgaste do gramado do Maracanã

De acordo com os dados apresentados na reunião, a carga mecânica foi o único dos cinco fatores que apresentou melhora em relação ao mesmo período de 2025. Os outros quatro fatores, porém, apresentaram piora.

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Até o período analisado, o Maracanã havia registrado 13 partidas contra 15 no ano anterior, além de cerca de 1.560 minutos de utilização, considerando jogos e aquecimentos, contra aproximadamente 1.800 minutos em 2025.



A umidade no momento do uso aumentou de 20% para 46% nas partidas realizadas em dias de chuva ou nas 24 horas anteriores. O aumento da incidência de chuva interfere diretamente na condição do campo e na capacidade de recuperação do gramado entre os jogos.



Outro ponto destacado foi a densidade vegetal. Segundo a apresentação, o ryegrass, utilizado no gramado durante o período, apresentou declínio, o que demandou 33 ações de semeadura em 2026.



A atividade fisiológica da vegetação também foi prejudicada pelas condições climáticas. Em julho, a temperatura ficou 2,4°C acima da registrada no mesmo período de 2025. Em agosto, a diferença foi de 2,1°C. O aumento das temperaturas ocorreu enquanto a grama Bermuda ainda estava em metabolismo de inverno, dificultando a recuperação do campo.



O intervalo de recuperação também foi apontado como um problema. Em agosto, o Maracanã recebeu cinco partidas com um intervalo mínimo de 48 horas entre os jogos.



Cosniderando esses fatores, o CEO do Maracanã reforçou que a administração reconhece o problema do gramado, mas nega seja resultado de falta de cuidado.



- Posso garantir para vocês que não há negligência do Maracanã. Sempre foi uma prioridade, o cuidado. Mas existem situações que a gente não tem controle - afirmou.