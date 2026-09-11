Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Alvo de críticas, Maracanã convoca reunião e explica deterioração do gramado

CEO do estádio, Fred Nantes reconheceu que o campo não está na qualidade desejada

PorBernardo PinhoLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 11:34
Favorite o Lance! no Google
Maracanã passa por manutenção no gramado (Foto: Divulgação)
Maracanã durante serviço de manutenção (Foto: Divulgação)

O gramado do Maracanã tem sido alvo constante de críticas. Jogadores e comissões técnicas de Flamengo e Fluminense, clubes que utilizam o estádio como casa, além de equipes visitantes, têm reclamado das condições do campo. Nesta sexta-feira (11), uma reunião foi realizada no Maracanã para esclarecer os motivos da deterioração do gramado.

➡️ Siga o canal do Lance! no WhatsApp

Durante o encontro, Fred Nantes, CEO do Maracanã, reconheceu que o campo está abaixo do padrão desejado, mas afirmou que não há negligência na manutenção.

- A gente reconhece que não está na qualidade que gostaria. É nítido. Nós temos uma frustração grande, mas a gente precisa fazer uma análise criteriosa quando a gente critica o gramado do Maracanã. Sempre baseada em dados técnicos - disse.

Durante a reunião, cinco fatores foram apresentados como determinantes para o estado ruim do gramado do Maracanã: carga mecânica, umidade no momento do uso, densidade vegetal, atividade fisiológica e intervalo de recuperação.

continua após a publicidade

➡️ Em agosto, responsável pelo gramado do Maracanã foi demitido pela dupla Fla-Flu

Maracanã é o estádio mais utilizado da Série A

Entre os fatores apresentados, a quantidade de partidas disputadas no estádio ganhou destaque. Até 30 de setembro, o Maracanã terá recebido 58 jogos em 2026, o dobro do registrado pelo segundo estádio com mais partidas entre os clubes da Série A, o Mineirão, que soma 29 jogos no mesmo levantamento.

No Brasil, depois do Maracanã, aparecem Castelão (51), Mineirão (29), Engenhão (27), Itaquera (27) e São Januário (26).

- Até 30 de setembro, vamos fechar 58 jogos. É o dobro do número de jogos do segundo estádio da Série A do Campeonato Brasileiro. Realmente, o número de jogos é um capítulo extremamente importante. Se a gente comparar com o resto dos jogos do mundo, a diferença é gritante - afirmou Fred Nantes.

O CEO também ressaltou que o Maracanã teve 73 partidas em 2025, enquanto o contrato de concessão determina a realização de pelo menos 70 jogos por ano.

- É um desafio que a gente tem. É uma realidade. Mas precisamos ser justos nessa comparação. Esse é um dos fatores que, combinado com outros, fazem a diferença no desgaste de um campo de jogo. Esse é um ponto crítico - explicou.

Fatores que explicam desgaste do gramado do Maracanã

De acordo com os dados apresentados na reunião, a carga mecânica foi o único dos cinco fatores que apresentou melhora em relação ao mesmo período de 2025. Os outros quatro fatores, porém, apresentaram piora.

continua após a publicidade

Até o período analisado, o Maracanã havia registrado 13 partidas contra 15 no ano anterior, além de cerca de 1.560 minutos de utilização, considerando jogos e aquecimentos, contra aproximadamente 1.800 minutos em 2025.

A umidade no momento do uso aumentou de 20% para 46% nas partidas realizadas em dias de chuva ou nas 24 horas anteriores. O aumento da incidência de chuva interfere diretamente na condição do campo e na capacidade de recuperação do gramado entre os jogos.

Outro ponto destacado foi a densidade vegetal. Segundo a apresentação, o ryegrass, utilizado no gramado durante o período, apresentou declínio, o que demandou 33 ações de semeadura em 2026.

A atividade fisiológica da vegetação também foi prejudicada pelas condições climáticas. Em julho, a temperatura ficou 2,4°C acima da registrada no mesmo período de 2025. Em agosto, a diferença foi de 2,1°C. O aumento das temperaturas ocorreu enquanto a grama Bermuda ainda estava em metabolismo de inverno, dificultando a recuperação do campo.

O intervalo de recuperação também foi apontado como um problema. Em agosto, o Maracanã recebeu cinco partidas com um intervalo mínimo de 48 horas entre os jogos.

Cosniderando esses fatores, o CEO do Maracanã reforçou que a administração reconhece o problema do gramado, mas nega seja resultado de falta de cuidado.

- Posso garantir para vocês que não há negligência do Maracanã. Sempre foi uma prioridade, o cuidado. Mas existem situações que a gente não tem controle - afirmou.

Funcionário cuida do gramadodo Maracanã antés de clássico
Gramado do Maracanã tem sifo alvo constante de críticas por parte dos atletas (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Hulk pelo Flu (reprodução Instagram Hulk)

Fluminense

Por que Hulk não pode enfrentar o Atlético pelo Fluminense? Entenda o contrato

Há 4 minutos
Último encontro contou com uma vitória Alviverde por 1 a 0, no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Futebol Nacional

IA projeta placar inusitado em Palmeiras x São Paulo

Há 1 hora
Leila Pereira sentada ao centro do palco 360 do Confut

Palmeiras

Leila Pereira critica modelo associativo e defende responsabilização de dirigentes

Há 1 hora
Cebolinha foi oficialmente apresentado como reforço do santos

Santos

Reforços experientes e contratos curtos: as escolhas do Santos nesta janela

Há 1 hora
Bahia e Remo encerram a 27ª rodada do campeonato na segunda-feira (14) (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Futebol Nacional

IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

Há 1 hora
camisa do Santos

Santos

Santos apresenta terceira camisa para sequência da temporada; veja detalhes e preços

Há 1 hora
Mais LANCE!
Léo Pereira corre para comemorar o segundo gol do Flamengo sobre o Del Valle

Lúcio de Castro: melhor do continente ganha do melhor projeto das Américas

Santos x Cruzeiro

Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Dorival Júnior como técnico tricolor

São Paulo acumula histórico de lesões no estádio do Palmeiras

Spindel, Pedro Junio e Gabriel Pec

Cruzeiro deve fechar janela com elenco mais enxugado, mas com perdas importantes

Igor Paixão na vitória do Marseille em cima do Ajax

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (11/09/2026)

Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham

Vasco vive dia decisivo por Richarlison; veja cenários

Raniele é punido e não joga contra o Estudiantes, no jogo de volta da Libertadores

Titular do Corinthians é punido e não joga contra o Estudiantes

Gabriel Pereira em seu desembarque no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco

Gabriel Pereira chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco

Leila Pereira venceu o prêmio de melhor dirigente de clubes

Leila Pereira, do Palmeiras, desbanca Bap, do Flamengo, em prêmio internacional

Memphis Depay em ação na partida entre Estudiantes e Corinthians, pela Libertadores

Corinthians se pronuncia sobre possível punição a Memphis; confira

Germán Cano sofre lesão durante Fluminense e Platense, pela Libertadores

Fluminense confirma lesões de Cano e Ignácio; veja previsões de retorno

Ledio Carmona é sincero sobre ida do Coutinho para o Santos

Ledio Carmona é sincero sobre Coutinho no Santos: 'Parecia ex-jogador'

Memphis Depay em ação na partida entre Estudiantes e Corinthians, pela Libertadores

Estudiantes pede suspensão de Memphis, do Corinthians, após gesto; entenda

Neymar durante Santos e Atlético-MG, pela Sul-Americana

Neymar posta indireta com referência a Coutinho; veja vídeo