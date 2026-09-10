Análise: Atlético é desorganizado, sofre com erros e se complica na Sul-Americana

O Atlético fez um jogo desorganizado e repleto de erros diante do Santos e largou mal nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo foi derrotado por 2 a 0 na Vila Belmiro, em uma partida marcada por falhas defensivas e desatenções que custaram caro e deixaram a equipe em situação complicada para o jogo de volta.

Primeiro tempo

O Atlético começou a partida com mais posse de bola e mostrou uma postura diferente da apresentada em algumas das últimas partidas fora de casa. Em vez de recuar e esperar o adversário em um bloco mais baixo, o Galo procurou assumir o controle das ações e ocupar o campo ofensivo desde os primeiros minutos. O início foi equilibrado, mas a equipe mineira demonstrava maior iniciativa para buscar o ataque.

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A principal arma atleticana aparecia quando a bola passava pelos pés de Fred e Bernard. Os dois meias conseguiam acelerar as jogadas e encontrar espaços para aproximar o Atlético da área santista. A equipe tinha boa circulação de bola e conseguia chegar ao ataque sem, ao mesmo tempo, oferecer muitos espaços para o Santos explorar.

O cenário era favorável ao Galo, que controlava boa parte das ações e encontrava caminhos para avançar no campo. O problema apareceu justamente em um momento no qual o Santos não exercia tanta pressão. Em uma bola lançada na área, a defesa atleticana tentou adiantar a linha para deixar os atacantes santistas em posição de impedimento, mas não executou o movimento de forma coordenada.

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Gabigol conseguiu fazer a escorada e Willian Arão apareceu livre para finalizar firme e abrir o placar para o Santos. O gol nasceu mais de um erro de posicionamento da defesa atleticana do que de uma sequência de pressão do adversário. O Atlético, que até então fazia uma partida equilibrada e tinha mais iniciativa ofensiva, acabou sendo punido por um detalhe defensivo.

Mesmo em desvantagem, o Galo não mudou completamente sua postura. A equipe continuou buscando o ataque e voltou a ter maior controle das ações, como já acontecia antes do gol. O problema, porém, estava no último terço do campo: o Atlético conseguia avançar e construir algumas jogadas, mas encontrava dificuldades para transformar essas chegadas em finalizações realmente perigosas.

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Maycon e Rollheiser em Santos e Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético voltou tentando se impor no ataque e buscar rapidamente um gol que recolocasse a equipe no confronto. O Galo encontrou na esquerda uma das principais alternativas para avançar, principalmente com Renan Lodi. O lateral chegava com frequência ao fundo do campo, pisava na área e aparecia como opção tanto para finalizar quanto para fazer o cruzamento.

Ao mesmo tempo em que buscava aumentar o volume ofensivo, o Atlético também passou a oferecer espaços na defesa. A equipe mantinha uma linha mais alta para tentar construir as jogadas e pressionar o Santos, mas deixava campo para o adversário explorar nas transições. Quando conseguia recuperar a bola e acelerar, o Peixe encontrava espaços importantes para atacar.

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Com o passar dos minutos, o Santos foi ganhando território e aumentando a pressão. O Atlético passou a recuar cada vez mais e encontrou muita dificuldade para sair jogando. A equipe errava passes na construção desde a defesa e entregava bolas perigosas ao adversário, o que aumentava ainda mais o domínio santista.

Na metade do segundo tempo, o Galo sofreu uma verdadeira blitz do Santos. A pressão empurrou o Atlético para o próprio campo e deixou a equipe praticamente sem conseguir respirar. Em uma dessas situações, o Santos recuperou a bola após um erro na saída e acelerou a jogada. Gabigol recebeu e encontrou Oliva, que finalizou para ampliar o placar.

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O segundo gol expôs novamente um dos principais problemas do Atlético na partida: a equipe não conseguia lidar com a pressão adversária e cometia erros justamente no momento em que precisava ter mais segurança com a bola. O Santos, por sua vez, aproveitava os espaços e os erros atleticanos para manter o controle da partida.

Com o Galo encurralado, Gabriel Delfim teve papel importante para evitar que a desvantagem fosse ainda maior. O goleiro fez intervenções decisivas diante das oportunidades criadas pelo Santos, enquanto o Atlético seguia com dificuldades para sair da pressão e reorganizar sua equipe em campo.

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Mesmo precisando diminuir a desvantagem, o Atlético não conseguiu se reorganizar ofensivamente. A equipe até tentou aumentar a intensidade nos minutos finais e esboçou uma pressão em busca do gol, mas faltaram organização e criatividade para transformar esse volume em oportunidades claras. O Galo chegava ao ataque de maneira pouco coordenada e não conseguia encontrar espaços para ameaçar de forma consistente.

No fim, o resultado refletiu os problemas apresentados pelo Atlético durante boa parte da partida. A equipe teve momentos de iniciativa, mas foi castigada por falhas defensivas, desatenções e erros na saída de bola. O desequilíbrio entre os setores também pesou: quando tentou atacar com mais jogadores, deixou espaços para as transições santistas; quando recuou, teve enorme dificuldade para sair jogando.

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O Atlético, portanto, deixa a Vila Belmiro com uma desvantagem de 2 a 0 e uma missão complicada para o jogo de volta. Mais do que buscar os gols necessários para reverter o confronto, o Galo precisará corrigir os problemas de organização e concentração que marcaram sua atuação. Os momentos de desatenção foram decisivos para a derrota e colocaram a classificação para a semifinal da Sul-Americana em situação de risco.

Rodinei e Victor Hugo em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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