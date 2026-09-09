Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Seleção Brasileira: Martinelli, do Fluminense, reúne argumentos para ganhar chance com Ancelotti

Técnico italiano anunciará primeira convocação do novo ciclo nesta quarta-feira

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 10:30
Favorite o Lance! no Google
Ancelotti durante Brasil x Haiti
Ancelotti durante Brasil x Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Martinelli é o principal nome do Fluminense com potencial para entrar no novo ciclo da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. O treinador italiano revelou que a ideia é dar chance a jogadores mais jovens, o que pesa contra nomes consagrados como Thiago Silva e Fábio. Aos 24 anos, o volante revelado em Xerém reúne regularidade, experiência e versatilidade para ganhar espaço no radar da comissão técnica até a Copa do Mundo de 2030.

O jogador já foi acompanhado pela Seleção. Em março, a CBF consultou o Fluminense sobre a situação do visto de Martinelli para os Estados Unidos antes de uma convocação de Ancelotti. Mais recentemente, integrantes da comissão técnica voltaram a observá-lo presencialmente em uma partida da Libertadores. O meia esteve na pré-lista para o Mundial de 2026, inclusive.

continua após a publicidade

➡️O que sabemos da pré-lista de Ancelotti para a convocação da Seleção

Titular absoluto do Fluminense, Martinelli mantém espaço independentemente das mudanças no comando técnico. Com Marcão, iniciou os seis primeiros jogos da equipe e assumiu diferentes funções no meio-campo.

➡️Com brilho de Ganso, Fluminense bate o Platense e abre vantagem na Libertadores

Versatilidade é trunfo de Martinelli

Martinelli pode atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante. Contra Vasco e Platense, por exemplo, jogou mais próximo dos zagueiros e teve maior protagonismo defensivo, mesmo com o trato refinado com a bola que o caracterizou ao longo da carreira.

continua após a publicidade

Revelado em Xerém, Martinelli já ultrapassou a marca de 300 partidas pelo Fluminense, foi campeão da Libertadores em 2023 e viveu diferentes contextos desde que subiu ao profissional. Em todos, mostrou personalidade e coragem para jogar seu futebol, mesmo em momentos em que foi vaiado pela torcida.

Nos últimos anos, o jovem se consolidou como um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro e pode receber chance com Ancelotti na Seleção Brasileira. Aos 24 anos, o volante chegará à Copa do Mundo de 2030 com 28, faixa em que muitos jogadores atingem o auge físico e técnico da carreira, o que também pesa a favor.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Meia do Fluminense comentou possibilidade de ir para a Seleção

Em coletiva no CT Carlos Castilho, no dia 28 de agosto, Martinelli comentou a possibilidade de fazer parte do novo ciclo da Seleção.

- Acho que é o sonho de qualquer jogador estar na Seleção. Estou feliz que meu nome seja especulado. No tempo certo de Deus, esse momento pode chegar; sempre trabalhei muito. É um novo ciclo e começa todo mundo do zero.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti anunciará a lista de convocados para os primeiros amistosos após a Copa do Mundo nesta quarta-feira (9), às 15h (Brasília).

Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Platense
Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Platense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Hulk cobra falta para o Fluminense, enquanto Ganso fica como opção atrás

Futebol Internacional

Jornal europeu se encanta por Ganso e Hulk, do Fluminense: 'Conexão letal'

Há 47 minutos
Marcão em coletiva após Fluminense x Platense

Fluminense

Marcão comenta final de janela no Fluminense: 'Confio no grupo'

Há 1 hora
Thiago Silva em jogo do Fluminense

Fluminense

Após 2 a 0, Thiago Silva usa 'trauma' com Barcelona para alertar Fluminense

Há 3 horas
Ganso saiu ovacionado de Fluminense x Platense

Fluminense

Decisivo contra o Platense, Ganso se torna indiscutível no Fluminense de Marcão

Há 5 horas
Thiago Silva em ação na vitória do Fluminense, na Libertadores

Fora de Campo

Camisa 0? Entenda uniforme de Thiago Silva após vitória do Fluminense

Há 12 horas
Marcão foi efetivado como técnico do Fluminense

Fluminense

Marcão destaca empenho dos jogadores do Fluminense e projeta jogo da volta na Argentina

Há 12 horas
Mais LANCE!
Ganso e Hulk comemoram gol em Fluminense x Platense

Com brilho de Ganso, Fluminense bate o Platense e abre vantagem na Libertadores

Hamilton Rodrigues é o narrador de Fluminense e Platense, pela Libertadores

Gafe de narrador da ESPN em Fluminense x Platense irrita torcedores

Nonato abre o placar em Fluminense e Platense, pela Libertadores

Veja gols em Fluminense x Platense: Nonato e Hulk marcam

Marcão cpom agasalho do Fluminense no banco do Maracanã

Com desfalque, Fluminense está escalado para pegar o Platense

Time do Platense na Libertadores

Adversário do Fluminense, Platense tem quatro nomes conhecidos no futebol brasileiro

Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Torcida do Platense, adversário do Fluminense

De aposta em cavalo às quartas da Libertadores: conheça o Platense, rival do Fluminense

Time do Fluminense comemora a classificação para a final do Carioca com a torcida no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Uma derrota em 16 jogos: Fluminense leva força do Maracanã na Liberta para bater o Platense

Palermo em treino do Platense

Platense chega para enfrentar o Fluminense em momento de instabilidade

Onde assistir Fluminense x Platense

Fluminense x Platense: onde assistir, horário e escalações da partida pela Libertadores

Treino do Fluminense antes de pegar o Platense

Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Platense na Libertadores

Martin Palermo é o técnico do Platense

Análise tática: como joga o Platense, adversário do Fluminense na Libertadores

Confrontos desta rodada do Brasileirão foram marcados por erro de arbitragem (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do Brasileirão