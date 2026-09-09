Martinelli é o principal nome do Fluminense com potencial para entrar no novo ciclo da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. O treinador italiano revelou que a ideia é dar chance a jogadores mais jovens, o que pesa contra nomes consagrados como Thiago Silva e Fábio. Aos 24 anos, o volante revelado em Xerém reúne regularidade, experiência e versatilidade para ganhar espaço no radar da comissão técnica até a Copa do Mundo de 2030.

O jogador já foi acompanhado pela Seleção. Em março, a CBF consultou o Fluminense sobre a situação do visto de Martinelli para os Estados Unidos antes de uma convocação de Ancelotti. Mais recentemente, integrantes da comissão técnica voltaram a observá-lo presencialmente em uma partida da Libertadores. O meia esteve na pré-lista para o Mundial de 2026, inclusive.

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Titular absoluto do Fluminense, Martinelli mantém espaço independentemente das mudanças no comando técnico. Com Marcão, iniciou os seis primeiros jogos da equipe e assumiu diferentes funções no meio-campo.

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Versatilidade é trunfo de Martinelli

Martinelli pode atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante. Contra Vasco e Platense, por exemplo, jogou mais próximo dos zagueiros e teve maior protagonismo defensivo, mesmo com o trato refinado com a bola que o caracterizou ao longo da carreira.

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Revelado em Xerém, Martinelli já ultrapassou a marca de 300 partidas pelo Fluminense, foi campeão da Libertadores em 2023 e viveu diferentes contextos desde que subiu ao profissional. Em todos, mostrou personalidade e coragem para jogar seu futebol, mesmo em momentos em que foi vaiado pela torcida.

Nos últimos anos, o jovem se consolidou como um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro e pode receber chance com Ancelotti na Seleção Brasileira. Aos 24 anos, o volante chegará à Copa do Mundo de 2030 com 28, faixa em que muitos jogadores atingem o auge físico e técnico da carreira, o que também pesa a favor.

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Meia do Fluminense comentou possibilidade de ir para a Seleção

Em coletiva no CT Carlos Castilho, no dia 28 de agosto, Martinelli comentou a possibilidade de fazer parte do novo ciclo da Seleção.

- Acho que é o sonho de qualquer jogador estar na Seleção. Estou feliz que meu nome seja especulado. No tempo certo de Deus, esse momento pode chegar; sempre trabalhei muito. É um novo ciclo e começa todo mundo do zero.

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Carlo Ancelotti anunciará a lista de convocados para os primeiros amistosos após a Copa do Mundo nesta quarta-feira (9), às 15h (Brasília).