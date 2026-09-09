Hulk recupera perfil decisivo e vira referência do Fluminense; veja números

Contratado para ser uma das principais referências ofensivas do Fluminense, Hulk demorou a engrenar, conviveu com vaias e cobranças e chegou a ter o peso do próprio nome usado como régua para as atuações. Poucos meses depois, o camisa 7 passou a decidir jogos e se tornou líder em participações em gols do time neste recorte recente.

Em 13 partidas pelo Fluminense, Hulk soma cinco gols e três assistências. A produção cresceu principalmente com Marcão: são quatro gols e duas assistências em seis jogos, média de uma participação direta por partida.

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Contra o Platense, Hulk participou dos dois gols da vitória por 2 a 0, pela ida das quartas de final da Libertadores. Deu a assistência para Nonato abrir o placar e marcou o segundo ainda no primeiro tempo após passe magistral de Ganso.

O atacante também balançou a rede contra Palmeiras, Remo e Athletico-PR desde a chegada de Marcão. Em Curitiba, ainda deu o passe para Ignácio marcar no empate por 3 a 3.

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Tricolor precisava de um protagonista

O elenco do Fluminense reúne jogadores de qualidade no setor ofensivo, mas poucos têm como principal característica acumular gols e assistências. Soteldo e Canobbio contribuem mais pela condução, drible e criação pelos lados, enquanto Ganso e Lucho Acosta têm funções ligadas à organização e à construção das jogadas.

A ausência de um jogador com participação frequente em gols pesou em diferentes momentos da temporada. Hulk passou a ocupar esse espaço justamente na reta decisiva, principalmente após lesão de John Kennedy e má fase de Cano.

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Hulk foi das vaias ao protagonismo no Fluminense

Hulk chegou ao Fluminense em maio cercado por expectativa pelo histórico construído principalmente no Atlético-MG. O início, porém, teve dificuldades de adaptação e cobranças da torcida. O camisa 7 chegou a deixar o gramado sob vaias no Maracanã.

A sequência recente recuperou uma característica que acompanhou Hulk durante boa parte da carreira. No Atlético-MG, o atacante deixou o clube com 140 gols e 56 assistências em 311 partidas e foi protagonista de algumas das principais conquistas recentes do clube.

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Em 2021, por exemplo, terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ano em que o Atlético conquistou as duas competições.

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