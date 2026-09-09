Após 2 a 0, Thiago Silva usa 'trauma' com Barcelona para alertar Fluminense

Thiago Silva fez um alerta ao Fluminense após a vitória por 2 a 0 sobre o Platense, nesta terça-feira (8), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. Mesmo com a vantagem construída no Rio de Janeiro, o capitão pediu respeito ao adversário para o confronto de volta e recorreu a um episódio marcante da própria carreira para justificar a cautela.

Em 2017, Thiago Silva fazia parte do Paris Saint-Germain que venceu o Barcelona por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Na volta, o time francês sofreu uma histórica derrota por 6 a 1 no Camp Nou e acabou eliminado.

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Segundo o zagueiro, o episódio foi lembrado por ele ainda no gramado depois da vitória do Fluminense sobre o Platense.

— Eu falei no campo que nós no Paris ganhamos 4 a 0 do Barcelona […] e perdemos 6 a 1. Então o futebol é para ser respeitado. Então é assim que a gente vai para a Argentina, com todo o respeito ao nosso oponente, porém tentando fazer o nosso melhor possível — afirmou Thiago Silva.

O Fluminense poderá perder por até um gol de diferença na Argentina para avançar às semifinais. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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Thiago Silva alerta sobre confiança do Fluminense

A preocupação do capitão também passa pelo momento vivido pelo próprio Fluminense. O Tricolor atravessou oito partidas sem vencer depois da Copa do Mundo, mas reagiu desde a chegada de Marcão e voltou a acumular resultados positivos.

Thiago Silva destacou a mudança de confiança do Fluminense, mas ressaltou que o cenário pode voltar a mudar caso o grupo diminua o nível de concentração.

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— Em algum momento a gente estava sem essa confiança na mão e hoje ela está aqui. Mas, a qualquer momento que a gente não fizer o que tem que ser feito, ela pode ir embora. Então é isso que eu procuro alertar, porque eu já passei por muitas coisas na carreira, por muitos momentos - analisou Thiago Silva após vitória do Fluminense.

O defensor retomou o assunto ao comparar o momento atual com o período de dificuldades vivido pelo Fluminense após a Copa.

— Naquele momento a gente estava num momento conturbado. A gente, depois da Copa, voltou de uma maneira que a gente não conseguia vencer os jogos, fazia muita força para jogar. E, com a confiança, cara, a tendência é que as coisas fluam melhor do que quando você não tem. E agora que a gente tem ela aqui, a gente tem que tentar, de alguma forma, manter ela aqui.

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Para Thiago Silva, a manutenção dessa fase passa pela entrega coletiva que o Fluminense apresentou na reação recente.

— Para isso, o que a gente tem que fazer? Fazer o que a gente vem fazendo, correndo um pelo outro, se doando, quem entra, a mesma coisa. E só assim a gente consegue coisas grandes. Eu acho que esse grupo já mostrou o quanto é capaz. Então, a gente tem que continuar fazendo.

Fluminense e Platense voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (15), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. O Tricolor joga por empate ou derrota por um gol para avançar às semifinais da Libertadores.

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Thiago Silva em jogo do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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