Após 2 a 0, Thiago Silva usa 'trauma' com Barcelona para alertar Fluminense
Zagueiro foi titular depois de dois jogos fora e comandou defesa do Tricolor no Maracanã
Thiago Silva fez um alerta ao Fluminense após a vitória por 2 a 0 sobre o Platense, nesta terça-feira (8), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. Mesmo com a vantagem construída no Rio de Janeiro, o capitão pediu respeito ao adversário para o confronto de volta e recorreu a um episódio marcante da própria carreira para justificar a cautela.
Em 2017, Thiago Silva fazia parte do Paris Saint-Germain que venceu o Barcelona por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Na volta, o time francês sofreu uma histórica derrota por 6 a 1 no Camp Nou e acabou eliminado.
➡️Com brilho de Ganso, Fluminense bate o Platense e abre vantagem na Libertadores
Segundo o zagueiro, o episódio foi lembrado por ele ainda no gramado depois da vitória do Fluminense sobre o Platense.
— Eu falei no campo que nós no Paris ganhamos 4 a 0 do Barcelona […] e perdemos 6 a 1. Então o futebol é para ser respeitado. Então é assim que a gente vai para a Argentina, com todo o respeito ao nosso oponente, porém tentando fazer o nosso melhor possível — afirmou Thiago Silva.
O Fluminense poderá perder por até um gol de diferença na Argentina para avançar às semifinais. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis.
Thiago Silva alerta sobre confiança do Fluminense
A preocupação do capitão também passa pelo momento vivido pelo próprio Fluminense. O Tricolor atravessou oito partidas sem vencer depois da Copa do Mundo, mas reagiu desde a chegada de Marcão e voltou a acumular resultados positivos.
Thiago Silva destacou a mudança de confiança do Fluminense, mas ressaltou que o cenário pode voltar a mudar caso o grupo diminua o nível de concentração.
— Em algum momento a gente estava sem essa confiança na mão e hoje ela está aqui. Mas, a qualquer momento que a gente não fizer o que tem que ser feito, ela pode ir embora. Então é isso que eu procuro alertar, porque eu já passei por muitas coisas na carreira, por muitos momentos - analisou Thiago Silva após vitória do Fluminense.
O defensor retomou o assunto ao comparar o momento atual com o período de dificuldades vivido pelo Fluminense após a Copa.
— Naquele momento a gente estava num momento conturbado. A gente, depois da Copa, voltou de uma maneira que a gente não conseguia vencer os jogos, fazia muita força para jogar. E, com a confiança, cara, a tendência é que as coisas fluam melhor do que quando você não tem. E agora que a gente tem ela aqui, a gente tem que tentar, de alguma forma, manter ela aqui.
Para Thiago Silva, a manutenção dessa fase passa pela entrega coletiva que o Fluminense apresentou na reação recente.
— Para isso, o que a gente tem que fazer? Fazer o que a gente vem fazendo, correndo um pelo outro, se doando, quem entra, a mesma coisa. E só assim a gente consegue coisas grandes. Eu acho que esse grupo já mostrou o quanto é capaz. Então, a gente tem que continuar fazendo.
Fluminense e Platense voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (15), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. O Tricolor joga por empate ou derrota por um gol para avançar às semifinais da Libertadores.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fluminense
Decisivo contra o Platense, Ganso se torna indiscutível no Fluminense de MarcãoHá 1 hora
Fora de Campo
Camisa 0? Entenda uniforme de Thiago Silva após vitória do FluminenseHá 8 horas
Fluminense
Marcão destaca empenho dos jogadores do Fluminense e projeta jogo da volta na ArgentinaHá 8 horas
Fluminense
Com brilho de Ganso, Fluminense bate o Platense e abre vantagem na LibertadoresHá 9 horas
Fora de Campo
Gafe de narrador da ESPN em Fluminense x Platense irrita torcedoresHá 11 horas
Fluminense
Veja gols em Fluminense x Platense: Nonato e Hulk marcamHá 11 horas
Mais LANCE!