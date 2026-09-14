Libertadores: Flamengo x Del Valle terá árbitro de Copa do Mundo e Mundial de Clubes
Uruguaio apitou a vitória do Fluminense sobre o Platense na última semana
A Conmebol definiu que Andrés Matonte será o árbitro de Flamengo x Independiente del Valle, nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O uruguaio de 38 anos terá a responsabilidade de comandar a partida que vale uma vaga nas semifinais da competição.
Matonte chega ao confronto após apitar na mesma fase do torneio. Na última terça-feira, apitou a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Platense, também no Maracanã. Na ocasião, a equipe tricolor construiu a vantagem no primeiro tempo, em uma partida sem grandes problemas disciplinares.
Um dos principais árbitros do futebol uruguaio, Matonte acumula experiência em grandes competições internacionais. Em 2023, comandou a semifinal do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al Ahly. Ele também esteve presente na Copa do Mundo de 2022, no Catar, em que apitou a vitória da Croácia por 4 a 1 sobre o Canadá.
Retrospecto de Matonte com Flamengo e Del Valle
O confronto desta quinta-feira marcará um reencontro entre Matonte, Flamengo e o Independiente del Valle. O uruguaio já apitou uma partida entre os dois times: o jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana de 2023, no Maracanã. Na ocasião, o Flamengo venceu por 1 a 0, mas o time equatoriano conquistou o título nos pênaltis.
Além desse duelo, Matonte já comandou outros jogos dos dois clubes:
Flamengo
- Flamengo 1 x 0 Independiente del Valle — Recopa Sul-Americana de 2023
- Flamengo 4 x 0 Bolívar — Libertadores de 2024
- Flamengo 4 x 1 Independiente Medellín — Libertadores de 2026
Independiente del Valle
- Flamengo 1 x 0 Independiente del Valle — Recopa Sul-Americana de 2023
- Boca Juniors 1 x 0 Independiente del Valle — Copa Sul-Americana de 2024
O retrospecto é favorável ao Rubro-Negro. Nos três jogos comandados por Matonte, o Flamengo venceu no tempo regulamentar. Já o Del Valle perdeu as duas partidas apitadas pelo uruguaio.
Agora, Matonte reencontra o clube equatoriano em um cenário diferente. O Flamengo chega ao Maracanã com a vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida, em Quito. A equipe rubro-negra pode até perder por um gol de diferença que garante a classificação para as semifinais.
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