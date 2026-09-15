O Fluminense está entre os quatro melhores times da América do Sul pela terceira vez em sua história. Mesmo com a derrota para o Platense por 2 a 1 no estádio Vicente López, na Argentina, o Tricolor avançou por ter construído dois gols de vantagem no Rio de Janeiro. Guido Mainero e Bruno Sepúlveda marcaram os gols do time da casa, e Canobbio fez para o Flu.

Depois da classificação sofrida na Argentina, o Tricolor espera o confronto de volta entre LDU e Palmeiras, em Quito, para saber quem enfrentará na semifinal da Libertadores. No jogo de ida, o Alviverde venceu no Nubank Parque por 1 a 0 e joga por um empate na altitude de 2800m.

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➡️Veja gols em Platense x Fluminense: Mainero e Sepúlveda marcam

Como foi o jogo entre Platense e Fluminense

Empurrado pela torcida no Vicente López, o Platense começou o jogo tentando sufocar o Fluminense, e conseguiu. O time comandado por Marcão teve muita dificuldade de sair com a bola, mas não sofreu grandes chances. Aos 18, veio o primeiro susto. Saborido limpou a marcação e chutou forte de fora da área, mas Fábio mandou para escanteio. Apenas dois minutos depois, o Tricolor respondeu com outra finalização de longa distância. Ganso recebeu na entrada da área e bateu por cima do gol. Aos 25, após cobrança de escanteio, o goleiro do Fluminense fez um milagre para impedir que o Platense abrisse o placar após cabeçada de Ignacio Vazquez, mas a alegria durou pouco. Depois de um bate-rebate, Guido Mainero chutou de primeira, a bola desviou em Thiago Silva e enganou Fábio. 1 a 0 para o time argentino. No último lance do primeiro tempo, mais um baque. Mainero recebeu em profundidade pela direita e cruzou na cabeça de Sepúlveda para ampliar e igualar o placar agregado.

Segundo tempo

Mesmo com o pesadelo da primeira etapa, Marcão manteve o mesmo time na volta do intervalo, e o time da casa continuou em cima. Aos 11 minutos, porém, Hulk recebeu no meio-campo, girou e achou Canobbio. O uruguaio fintou a marcação e chutou no cantinho para marcar o primeiro do Fluminense contra o Platense na Argentina. A equipe de Palermo continuou pressionando, mas sem a mesma efetividade do primeiro tempo. Aos 32, Hulk recebeu passe açucarado de Canobbio para matar o jogo, mas chutou por cima do gol. Dois minutos depois, Vazquez teve mais uma chance de cabeça, mas parou em outra defesa milagrosa de Fábio, que ainda segurou o rebote de Mendia. Apesar do sufoco do Platense, o Fluminense sustentou a pressão e se garantiu na próxima fase da Libertadores.

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Platense e Fluminense pela volta das quartas de final da Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O Fluminense foi engolido no primeiro tempo e não conseguia jogar no começo da segunda etapa, até que Hulk encontrou Canobbio em belo contra-ataque. O gol do uruguaio deu a classificação ao Tricolor, mesmo depois de atuação ruim.

Deu aula 👍

Canobbio fez o gol da classificação do Fluminense e conseguiu boas escapadas especialmente no segundo tempo. No final da partida, deixou Hulk na cara do gol, mas o camisa 7 desperdiçou. Destaque positivo para o uruguaio.

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Ficou abaixo 📉

Os dois gols do Platense sobre o Fluminense no primeiro tempo saíram do lado de Renê, que não conseguiu segurar os avanços de Guido Mainero. O lateral do Tricolor fica com o destaque negativo.

Não vou ver isso sozinho 😧

Na reta final do jogo, Hulk recebeu passe perfeito de Cannobio, mas, embaixo do gol, chutou por cima. Lance incomum do atacante do Fluminense.

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✅ FICHA TÉCNICA

🏆 Libertadores - Quartas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de setembro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires (ARG)

🥅 Gols: - Guido Mainero (30'), Bruno Sepúlveda (47'), Cannobio (57')

🟨 Cartões amarelos: - Millán (FLU), Ganso (FLU), Vazquez (PLA), Lagos (PLA), Gauto (PLA)

🟥 Cartão vermelho: -

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Platense (Técnico: Martín Palermo)

Cozzani; Saborido, Ignacio Vazquez, Mendia e Lagos; Pablo Ferreira, Martín Barrios e Guido Mainero (Gauto); Merlini (Zapiola), Bruno Sepúlveda e Kevin Retamar.

Fluminense (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Ganso (Acosta); Canobbio (Arana), Soteldo (Serna) e Hulk (Castillo).

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🕴️ Arbitragem: Cristián Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

📺 VAR: Juan Sepúlveda (CHI)