Escalação: Fluminense tem retorno de titular contra o Platense

O Fluminense deve ter o retorno de Canobbio ao time titular para enfrentar o Platense nesta terça-feira (15), às 19h, em Vicente López, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O uruguaio cumpriu suspensão na vitória por 2 a 0 no Maracanã e está novamente à disposição de Marcão.

Canobbio foi expulso contra o Independiente Rivadavia, nas oitavas de final, e ficou fora do primeiro confronto com o Platense. Serna ocupou o setor na ida. O uruguaio voltou a atuar no fim de semana, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e deve reassumir a vaga entre os titulares na Argentina.

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O meio-campo também terá mudança. Nonato, autor do primeiro gol no Maracanã, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Hércules, que começou a ida no banco após se recuperar de dores no joelho, é o favorito para entrar ao lado de Martinelli e Ganso.

Na defesa, Thiago Silva e Millán devem permanecer como dupla de zaga para Fluminense x Platense. Ignácio segue fora por lesão, e o colombiano ganhou sequência nas últimas partidas. Guga e Renê completam a linha defensiva.

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Marcão poupou a maior parte dos titulares na derrota para o Atlético-MG no sábado e terá a base principal mais descansada para a decisão.

Provável Fluminense contra o Platense

Com o retorno de Cannobio e as ausências de Cano e Ignácio, o Tricolor deve ter o seguinte onze inicial para o jogo de volta:

Provável Fluminense contra o Platense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

O Fluminense pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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