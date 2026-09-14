Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Escalação: Fluminense tem retorno de titular contra o Platense

Canobbio cumpriu suspensão no jogo de ida e deve reassumir vaga no ataque nesta terça-feira (15)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 20:42
Favorite o Lance! no Google
Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco
Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense deve ter o retorno de Canobbio ao time titular para enfrentar o Platense nesta terça-feira (15), às 19h, em Vicente López, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O uruguaio cumpriu suspensão na vitória por 2 a 0 no Maracanã e está novamente à disposição de Marcão.

Canobbio foi expulso contra o Independiente Rivadavia, nas oitavas de final, e ficou fora do primeiro confronto com o Platense. Serna ocupou o setor na ida. O uruguaio voltou a atuar no fim de semana, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e deve reassumir a vaga entre os titulares na Argentina.

continua após a publicidade

➡️Platense x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

O meio-campo também terá mudança. Nonato, autor do primeiro gol no Maracanã, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Hércules, que começou a ida no banco após se recuperar de dores no joelho, é o favorito para entrar ao lado de Martinelli e Ganso.

Na defesa, Thiago Silva e Millán devem permanecer como dupla de zaga para Fluminense x Platense. Ignácio segue fora por lesão, e o colombiano ganhou sequência nas últimas partidas. Guga e Renê completam a linha defensiva.

continua após a publicidade

➡️Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva

Marcão poupou a maior parte dos titulares na derrota para o Atlético-MG no sábado e terá a base principal mais descansada para a decisão.

Provável Fluminense contra o Platense

Com o retorno de Cannobio e as ausências de Cano e Ignácio, o Tricolor deve ter o seguinte onze inicial para o jogo de volta:

Provável Fluminense contra o Platense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

O Fluminense pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Time do Fluminense comemora gol contra o Platense
Time do Fluminense comemora gol contra o Platense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Boca Juniors x Fluminense 24_Easy-Resize.com

Fluminense

Fluminense tem bom retrospecto recente na Argentina; veja números

Há 1 hora
Copa Libertadores da América 2026 - Platense x Fluminense

Onde Assistir

Platense x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Garay em Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense

Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo e tem histórico recente com os dois times

Há 5 horas
Thiago Silva gesticula em jogo do Fluminense

Fluminense

Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva

Há 7 horas
Marcelo Oliveira e Paulo Angioni

Futebol Nacional

Paulo Angioni é velado nas Laranjeiras, e recebe homenagens do futebol brasileiro

Há 1 dia
Fluminense é derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Falha de jogador em Atlético-MG x Fluminense gera revolta: 'Sempre ele'

Há 2 dias
Mais LANCE!
Reinier abriu o placar em Atlético MG x Fluminense

Veja gols em Atlético x Fluminense: Galo marca três no segundo tempo

Reinier em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético se impõe no segundo tempo e vence o Fluminense no Brasileirão

Mercado da Bola do Lance!

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Marcelo Oliveira e Paulo Angioni

Fluminense relembra última preleção de Paulo Angioni; veja o vídeo

Atlético-MG x Flu (Fotos: Flickr Atlético e Flu)

Atlético e Fluminense se enfrentam com foco dividido antes de decisões continentais

Bandeirinha do Fluminense no CT Carlos Castilho

Fluminense fecha janela com dois reforços de peso, mas deixa lacuna

Richarlison sorrindo

Rivais enlouquecem com resultado de negócio entre Vasco e Richarlison: 'Óbvio'

Castillo em jogo do Fluminense

Sem Hulk e Cano, Castillo ganha nova oportunidade no ataque do Fluminense

Filé recebendo prêmio no CONFUT

Fisioterapeuta do Fluminense, Filé conquista Prêmio Confut e destaca evolução na área

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Fluminense

Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Torcida do Vasco no Maracanã contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil

CEO do Maracanã é sincero sobre possíveis jogos do Vasco no estádio

Maracanã passa por manutenção no gramado (Foto: Divulgação)

Alvo de críticas, Maracanã convoca reunião e explica deterioração do gramado

Hulk pelo Flu (reprodução Instagram Hulk)

Por que Hulk não pode enfrentar o Atlético pelo Fluminense? Entenda o contrato