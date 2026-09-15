O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (15) a 90 minutos de voltar à semifinal da Libertadores. A vantagem de 2 a 0 sobre o Platense coloca o Tricolor em posição confortável, e a classificação representa a chance de consolidar uma recuperação que mudou o rumo da temporada nas últimas semanas.

O time chegou a atravessar oito jogos sem vencer, perdeu confiança e mudou de comando. Com Marcão, recuperou competitividade, voltou a somar resultados e ganhou força no momento em que a Libertadores entrou em sua fase mais decisiva.

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➡️Escalação: Fluminense tem retorno de titular contra o Platense

A campanha continental passou a dividir espaço com a briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e se tornou o principal caminho para transformar a reação em algo maior. Depois de superar o Independiente Rivadavia nas oitavas e abrir dois gols de vantagem sobre o Platense, o Fluminense chega à Argentina com a possibilidade de se colocar novamente entre os quatro melhores times da América.

O Tricolor avança com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Se o Platense vencer por dois, a vaga será decidida nos pênaltis.

➡️Platense x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Platense e Fluminense se enfrentam às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López. A classificação colocará o vencedor a dois jogos da decisão da Libertadores.

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Time do Fluminense comemora gol contra o Platense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Fluminense terá retorno de Cannobio

Marcão deve retomar a força máxima depois de poupar boa parte dos titulares contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Canobbio, que cumpriu suspensão no jogo de ida contra o Platense, está novamente à disposição e é o favorito para reassumir uma vaga no ataque.

Nonato, autor de um dos gols no Maracanã, será desfalque por suspensão. Hércules deve entrar no meio-campo ao lado de Martinelli e Ganso.

A provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

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