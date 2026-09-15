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Palmeiras e LDU têm estratégias diferentes antes de decisão na Libertadores

Alviverde utilizou a equipe titular no clássico contra o São Paulo; equatorianos rodam o time em empate

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
15/09/2026 13:10
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Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU
Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

As comissões técnicas de Palmeiras e LDU adotaram posturas distintas antes do duelo de volta das quartas de final, em reencontro entre os clubes na Copa Libertadores. Com a vitória no jogo de ida, o Palmeiras joga pelo empate em Quito para garantir a classificação.

+ LDU x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Abel Ferreira optou por escalar a equipe titular no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão, realizado no sábado. A decisão surtiu efeito, e o Palmeiras deixou o Nubank Parque com uma vitória por 2 a 0, ampliando a série invicta contra o rival para 13 partidas, com sete triunfos consecutivos.

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Para seguir na caça ao Flamengo no Brasileirão, o Palmeiras optou por não preservar a maioria dos titulares no clássico. O São Paulo, por sua vez, poupou seus principais jogadores antes de disputar um duelo eliminatório pela Copa Sul-Americana.

Do outro lado, a LDU preservou a maioria de seus titulares no empate pelo campeonato local, que contou com gol de Deyverson, em cobrança de pênalti. Dos atletas que iniciaram a derrota em São Paulo, apenas um voltou a ser titular: o zagueiro Allala.

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Preparação do Palmeiras

O núcleo de futebol do Palmeiras optou por chegar mais cedo a Quito, palco da partida de volta, e realizar o restante da preparação na cidade. Ainda na segunda-feira, após o desembarque, o elenco realizou a primeira atividade no Equador. Nesta terça-feira, a equipe encerra os preparativos com o segundo treinamento no país.

Antes da viagem, o elenco dormiu na Academia de Futebol de domingo para segunda-feira, onde realizou uma atividade prévia. Fora de casa, o Palmeiras volta a enfrentar a altitude de aproximadamente 2.850 metros, após registrar um resultado adverso na última edição da competição.

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Pelo jogo de ida das semifinais de 2025, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 pela LDU, com todos os gols marcados no primeiro tempo. Para garantir a vaga, o Alviverde precisou reverter a desvantagem como mandante e venceu por 4 a 0, em uma noite marcada pelas atuações de destaque de Raphael Veiga e Allan, hoje fora do clube.

Veiga durante partida entre Palmeiras e LDU no gramado do Nubank Parque
Palmeiras venceu a LDU por 4 a 0 no jogo de volta da semifinal da Libertadores 2025, no Nubank Parque, com dois gols de Raphael Veiga (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Gómez é desfalque, Abel volta para Libertadores

O capitão Gustavo Gómez recebeu cartão amarelo na última partida e cumpre suspensão automática nesta quarta-feira. A tendência é que a comissão técnica mantenha a formação com três defensores no Equador. Assim, Bruno Fuchs é o favorito para assumir a vaga.

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Já a pena de Abel Ferreira é válida apenas para duelos do Campeonato Brasileiro, e o treinador estará à beira do gramado contra a LDU. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), com transmissão em tempo real do Lance!.

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