Atlético aumenta chances de Libertadores via Brasileirão: veja os números
Galo venceu na rodada e e entrou forte na briga pela classificação
O Atlético venceu na rodada do Campeonato Brasileiro e viu sua situação na competição ficar mais favorável. Com o triunfo, o Galo aumentou suas chances de conquistar uma vaga na Libertadores em relação à rodada anterior e entrou forte na briga pela classificação.
Análise: Atlético encontra eficiência e é fatal para voltar a vencer no Brasileirão
O grande objetivo do Atlético no Brasileirão é conquistar uma vaga na Libertadores. Tendo isso em vista, segundo dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de o Galo conseguir uma vaga na competição continental do próximo ano via Brasileirão quase dobraram.
Antes da rodada, o Atlético tinha 13% de chances de conquistar uma vaga na Libertadores. Com a vitória, a equipe saltou para 25,5%. Vale ressaltar que o Galo tem uma partida a menos em relação à maioria dos concorrentes diretos na briga pela Libertadores. Atualmente, o Atlético tem 39 pontos e está a quatro do Bahia, que ainda joga na rodada.
Em outro cenário, o Atlético tem 67,8% de chances de conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. Além disso, o rebaixamento já é considerado praticamente impossível: o Galo tem apenas 0,040% de chances de cair para a Segunda Divisão.
Chances do Atlético via Brasileirão
- Libertadores: 25,5%
- Sul-Americana: 67,8%
- Rebaixamento: 0,040%
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