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Atlético aumenta chances de Libertadores via Brasileirão: veja os números

Galo venceu na rodada e e entrou forte na briga pela classificação

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/09/2026 11:59
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Foto do time do Atlético no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Foto do time do Atlético no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético venceu na rodada do Campeonato Brasileiro e viu sua situação na competição ficar mais favorável. Com o triunfo, o Galo aumentou suas chances de conquistar uma vaga na Libertadores em relação à rodada anterior e entrou forte na briga pela classificação.
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O Atlético venceu na rodada do Campeonato Brasileiro e viu sua situação na competição ficar mais favorável. Com o triunfo, o Galo aumentou suas chances de conquistar uma vaga na Libertadores em relação à rodada anterior e entrou forte na briga pela classificação.

O grande objetivo do Atlético no Brasileirão é conquistar uma vaga na Libertadores. Tendo isso em vista, segundo dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de o Galo conseguir uma vaga na competição continental do próximo ano via Brasileirão quase dobraram.

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Antes da rodada, o Atlético tinha 13% de chances de conquistar uma vaga na Libertadores. Com a vitória, a equipe saltou para 25,5%. Vale ressaltar que o Galo tem uma partida a menos em relação à maioria dos concorrentes diretos na briga pela Libertadores. Atualmente, o Atlético tem 39 pontos e está a quatro do Bahia, que ainda joga na rodada.

Em outro cenário, o Atlético tem 67,8% de chances de conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. Além disso, o rebaixamento já é considerado praticamente impossível: o Galo tem apenas 0,040% de chances de cair para a Segunda Divisão.

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Chances do Atlético via Brasileirão

  • Libertadores: 25,5%
  • Sul-Americana: 67,8%
  • Rebaixamento: 0,040%
Jogadores celebram gol contra o Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores celebram gol contra o Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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