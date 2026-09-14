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Fluminense tem bom retrospecto recente na Argentina; veja números

Tricolor volta ao país para enfrentar o Platense e soma quatro vitórias no recorte recente como visitante

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 19:14
Atualizado há 1 minutos
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Boca Juniors x Fluminense 24_Easy-Resize.com
Boca Juniors x Fluminense na Bambonera (Foto: Acervo Lance!)

O Fluminense volta a decidir uma classificação na Argentina com um retrospecto recente positivo no país pela Libertadores. Nas últimas nove partidas disputadas em território argentino pela competição, o Tricolor sofreu apenas duas derrotas, além de quatro vitórias e três empates. O clube carioca encara o Platense, nesta terça-feira (15), pelo jogo de volta das quartas de final, depois de vencer a ida por 2 a 0.

A sequência começou com uma das atuações mais marcantes do clube fora de casa no torneio. Em 2011, o Fluminense precisava vencer o Argentinos Juniors por dois gols de diferença e ainda dependia de outro resultado para avançar às oitavas. O time venceu por 4 a 2, em Buenos Aires, e conseguiu a classificação.

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No ano seguinte, vieram outras duas vitórias. O Tricolor bateu o Boca Juniors por 2 a 1 na Bombonera, com gols de Fred e Deco, e depois superou o Arsenal de Sarandí pelo mesmo placar. A campanha terminou justamente diante do Boca, que venceu o Fluminense por 1 a 0 na Argentina pelas quartas de final.

➡️Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo e tem histórico recente com os dois times" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:rgb(135,10,40)" target="_blank">Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo e tem histórico recente com os dois times

O quarto triunfo do recorte aconteceu em 2021. O Fluminense venceu o River Plate por 3 a 1 no Monumental, com gols de Caio Paulista, Nenê e Yago Felipe, e terminou aquela fase de grupos na liderança.

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Fluminense vem de três empates na Argentina

A outra derrota nas últimas nove partidas aconteceu justamente contra o River Plate, por 2 a 0, na fase de grupos da Libertadores de 2023. Na mesma edição, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Argentinos Juniors na ida das oitavas antes de vencer no Maracanã e seguir na campanha que terminaria com o título.

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Em 2026, as duas visitas anteriores à Argentina foram contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza. Na fase de grupos, John Kennedy marcou nos acréscimos e garantiu o empate por 1 a 1. Nas oitavas, o placar se repetiu e o Fluminense avançou nos pênaltis.

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Considerando toda a história da Libertadores, o Fluminense disputou 13 partidas em território argentino, com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. As duas primeiras visitas aconteceram em 1985, com derrotas por 1 a 0 para Ferro Carril Oeste e Argentinos Juniors. Em 2008, perdeu por 2 a 0 para o Arsenal de Sarandí e empatou por 2 a 2 com o Boca Juniors na semifinal.

Boca Juniors x Fluminense 24_Easy-Resize.com
Boca Juniors x Fluminense na Bambonera (Foto: Acervo Lance!)

O próximo compromisso será nesta terça-feira (15), às 19h, contra o Platense, no Estádio Ciudad de Vicente López. Depois de vencer por 2 a 0 no Maracanã, o Fluminense avança com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença.

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