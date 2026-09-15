Torcedores do Platense invadiram o gramado do Estádio Ciudad de Vicente López após a classificação do Fluminense para a semifinal da Libertadores, nesta terça-feira (15). A confusão começou logo depois do apito final, enquanto jogadores tricolores comemoravam a vaga perto do setor visitante. O argentino Freytes, zagueiro do Tricolor, foi agredido com um soco no rosto.

Membros do Platense se aproximaram dos jogadores do Fluminense ainda no campo, e a situação rapidamente saiu do controle. Na sequência, diversos torcedores argentinos deixaram as arquibancadas, entraram no gramado e correram em direção à região onde estavam atletas e integrantes da delegação tricolor.

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A confusão também alcançou o setor destinado à torcida do Fluminense. Torcedores do Platense tentaram roubar uma bandeira dos tricolores e avançaram para a área dos visitantes, enquanto objetos foram arremessados na direção da arquibancada. Jogadores do Fluminense também se aproximaram da região antes de serem levados para o vestiário.

O episódio aconteceu poucos minutos depois do fim de uma partida marcada por forte tensão. O Platense venceu por 2 a 1 e chegou a igualar o placar agregado ao abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas Canobbio marcou para o Fluminense na etapa final e confirmou a classificação tricolor por 3 a 2 na soma dos confrontos.

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Com a vaga, o Fluminense chegou à semifinal da Libertadores pela terceira vez na história. O adversário sairá do confronto entre Palmeiras e LDU.

Freytes foi agredido após Platense x Fluminense (Foto: Reprodução GE TV)

Confira as imagens da confusão

Como foi o jogo entre Platense e Fluminense

Empurrado pela torcida no Vicente López, o Platense começou o jogo tentando sufocar o Fluminense, e conseguiu. O time comandado por Marcão teve muita dificuldade de sair com a bola, mas não sofreu grandes chances. Aos 18, veio o primeiro susto. Saborido limpou a marcação e chutou forte de fora da área, mas Fábio mandou para escanteio. Apenas dois minutos depois, o Tricolor respondeu com outra finalização de longa distância. Ganso recebeu na entrada da área e bateu por cima do gol. Aos 25, após cobrança de escanteio, o goleiro do Fluminense fez um milagre para impedir que o Platense abrisse o placar após cabeçada de Ignacio Vazquez, mas a alegria durou pouco. Depois de um bate-rebate, Guido Mainero chutou de primeira, a bola desviou em Thiago Silva e enganou Fábio. 1 a 0 para o time argentino. No último lance do primeiro tempo, mais um baque. Mainero recebeu em profundidade pela direita e cruzou na cabeça de Sepúlveda para ampliar e igualar o placar agregado.

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Segundo tempo

Mesmo com o pesadelo da primeira etapa, Marcão manteve o mesmo time na volta do intervalo, e o time da casa continuou em cima. Aos 11 minutos, porém, Hulk recebeu no meio-campo, girou e achou Canobbio. O uruguaio fintou a marcação e chutou no cantinho para marcar o primeiro do Fluminense contra o Platense na Argentina. A equipe de Palermo continuou pressionando, mas sem a mesma efetividade do primeiro tempo. Aos 32, Hulk recebeu passe açucarado de Canobbio para matar o jogo, mas chutou por cima do gol. Dois minutos depois, Vazquez teve mais uma chance de cabeça, mas parou em outra defesa milagrosa de Fábio, que ainda segurou o rebote de Mendia. Apesar do sufoco do Platense, o Fluminense sustentou a pressão e se garantiu na próxima fase da Libertadores.