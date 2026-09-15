Marcão tratou a classificação do Fluminense para a semifinal da Libertadores como um aprendizado para a sequência da competição. O Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Platense, nesta terça-feira (15), em Vicente López, mas avançou pelo placar agregado de 3 a 2 depois da vitória por 2 a 0 no Maracanã.

O Fluminense sofreu principalmente no primeiro tempo. O Platense abriu dois gols de vantagem e chegou ao intervalo com o confronto empatado no agregado. Canobbio marcou na etapa final e recolocou o Tricolor em vantagem, e Fábio apareceu com defesas importantes para impedir o terceiro gol argentino.

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Marcão reconheceu que o time teve dificuldades para executar o plano preparado para enfrentar a pressão dos donos da casa. No intervalo, a comissão técnica utilizou imagens para corrigir o posicionamento e buscar uma atuação mais próxima das características da equipe.

— No intervalo, acalmamos, mostramos alguma coisa de vídeo, o que queríamos fazer para esse jogo. No segundo tempo, melhoramos, trocamos um pouco mais de passes característicos, ficou um jogo mais de transição. Tivemos um pouco mais de controle. Sabíamos que corríamos o risco de uma bola aérea ou longa. Isso serve de aprendizado, para que nos próximos jogos a gente possa estar mais perto do que quer fazer do que propriamente jogar o jogo do adversário.

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O treinador explicou que o Fluminense já esperava um Platense agressivo em Vicente López. A comissão havia trabalhado alternativas para superar a pressão e o jogo direto dos argentinos, cenário parecido com o encontrado anteriormente contra o Independiente Rivadavia.

— A gente sabia que enfrentaria uma equipe muito forte aqui dentro, um jogo característico deles. Só que, no jogo do Maracanã, a gente teve dois tempos muito positivos, criamos oportunidades de até em algum momento ampliar o placar. Mas conseguimos trazer uma vantagem, que é o primeiro tempo dos 180 minutos, dos 90 finais. E quando chegou aqui, a gente realmente sabia que o tempo seria deles, um jogo característico deles. A gente treinou algumas coisas para evitar esse jogo, para sair dessa pressão. Eles têm jogadores rápidos na frente, que fazem muito bem essa pressão, e a gente naquele primeiro momento não conseguiu sair.

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Marcão projeta semifinal do Fluminense

O Fluminense chegou à semifinal da Libertadores pela terceira vez na história e agora aguarda a definição do adversário. Palmeiras e LDU disputam a outra vaga do lado da chave tricolor.

Marcão evitou demonstrar preferência e citou o histórico recente do Fluminense contra os dois possíveis adversários. Para o treinador, superar a dificuldade encontrada na Argentina fortalece o grupo para os próximos dois jogos do mata-mata.

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— Mais um grande jogo, independente da equipe que vier. O Palmeiras é um clássico, já jogamos diversas vezes, sempre com grandes embates. (Contra) a LDU sempre temos algumas finais, mas estamos fortes e confiantes. Passamos mais essa dificuldade aqui hoje, mas isso só fortalece. Independentemente de quem vier, o Fluminense vai estar forte para fazer mais dois bons jogos.

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