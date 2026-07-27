Lesionados do Fluminense: Arana passa por exames, e Savarino se aproxima de retorno Dupla tem chance de enfrentar o Bahia na próxima quarta-feira (29), no Maracanã

O Fluminense recebeu boas notícias no departamento médico antes do duelo com o Bahia, marcado para quarta-feira (29), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme Arana não teve lesão constatada no joelho direito após exames, enquanto Savarino voltou a treinar com o elenco e pode reforçar a equipe.

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Substituído durante o empate com o Grêmio após sentir dores no joelho direito, Arana passou por exames de imagem que descartaram lesão. O lateral sofreu apenas um trauma na região e deve ser liberado para enfrentar o Esquadrão.

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A substituição foi feita por precaução. O jogador já apresentava melhora após a partida e havia sofrido uma pancada no mesmo local durante a intertemporada.

Quem também tem chances de enfrentar o Bahia é Savarino. Ausente diante do Grêmio, o meia participou das atividades com o restante do elenco no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (27) e ficou mais próximo do retorno. Vice-artilheiro do Fluminense na temporada, ele será avaliado pela comissão técnica antes da definição da lista de relacionados.

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Por outro lado, a situação de Rodrigo Castillo ainda inspira cuidados. O atacante foi retirado da relação para o jogo contra o Grêmio pouco antes da partida por causa de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Ele passará por exames e será reavaliado pelo departamento médico. Antes disso, o jogador já havia realizado trabalho de condicionamento físico após sentir desconforto na parte posterior da coxa esquerda, o que deixa sua presença diante do Bahia indefinida.

Entre os demais atletas em recuperação, o zagueiro Jemmes avançou para a fase de transição após se recuperar da lesão no músculo adutor. Millán segue em tratamento e deve permanecer fora da equipe por pelo menos mais três semanas, enquanto Matheus Reis continua a recuperação após cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

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Arana em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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