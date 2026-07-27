logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Lesionados do Fluminense: Arana passa por exames, e Savarino se aproxima de retorno

Dupla tem chance de enfrentar o Bahia na próxima quarta-feira (29), no Maracanã

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 19:28
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Ganso e Savarino em cobrança de falta pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Ganso e Savarino em cobrança de falta pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O Fluminense recebeu boas notícias no departamento médico antes do duelo com o Bahia, marcado para quarta-feira (29), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme Arana não teve lesão constatada no joelho direito após exames, enquanto Savarino voltou a treinar com o elenco e pode reforçar a equipe.

➡️ Fluminense x Bahia terá Raphael Claus no comando da arbitragem

Substituído durante o empate com o Grêmio após sentir dores no joelho direito, Arana passou por exames de imagem que descartaram lesão. O lateral sofreu apenas um trauma na região e deve ser liberado para enfrentar o Esquadrão.

continua após a publicidade

A substituição foi feita por precaução. O jogador já apresentava melhora após a partida e havia sofrido uma pancada no mesmo local durante a intertemporada.

Quem também tem chances de enfrentar o Bahia é Savarino. Ausente diante do Grêmio, o meia participou das atividades com o restante do elenco no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (27) e ficou mais próximo do retorno. Vice-artilheiro do Fluminense na temporada, ele será avaliado pela comissão técnica antes da definição da lista de relacionados.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense amplia jejum de vitórias e encara sequência 'de fogo' na temporada

Por outro lado, a situação de Rodrigo Castillo ainda inspira cuidados. O atacante foi retirado da relação para o jogo contra o Grêmio pouco antes da partida por causa de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Ele passará por exames e será reavaliado pelo departamento médico. Antes disso, o jogador já havia realizado trabalho de condicionamento físico após sentir desconforto na parte posterior da coxa esquerda, o que deixa sua presença diante do Bahia indefinida.

Entre os demais atletas em recuperação, o zagueiro Jemmes avançou para a fase de transição após se recuperar da lesão no músculo adutor. Millán segue em tratamento e deve permanecer fora da equipe por pelo menos mais três semanas, enquanto Matheus Reis continua a recuperação após cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Arana em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Arana em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Fluminense

Fluminense x Bahia terá Raphael Claus no comando da arbitragem

Há 2 horas
Taça da Libertadores

Libertadores

Conmebol anuncia patch especial para campeões da Libertadores

Há 3 horas
Zubeldía no comando do Fluminense durante empate contra o Grêmio

Fluminense

Fluminense amplia jejum de vitórias e encara sequência 'de fogo' na temporada

Há 19 horas
Thiago Silva em ação em Grêmio x Fluminense pelo Brasileirão

Fluminense

Zubeldía elogia Thiago Silva e valoriza 'tranquilidade' do capitão do Fluminense

Há 21 horas
Hulk celebra gol do Fluminense contra o Grêmio pelo Brasileirão

Futebol Nacional

Dê suas notas: Grêmio e Fluminense empatam em duelo de opostos no Brasileirão

Há 22 horas
Fábio se destaca no empate entre Grêmio e Fluminense

Futebol Nacional

Grêmio e Fluminense empatam em noite de grande atuação de Fábio

Há 23 horas
Mais LANCE!
Hulk em Grêmio x Fluminense

Veja gols de Grêmio x Fluminense: Hulk marca, mas Diego empata

Thiago Silva em amistoso pelo Fluminense durante a Copa do Mundo

Titular e capitão, Thiago Silva reestreia pelo Fluminense; confira a escalação

Emerson Sheik - com camisa do Fluminense

Grêmio 1 x 2 Fluminense no Brasileirão 2010: brilho de Sheik rumo ao título

ONDE ASSISTIR GRÊMIO FLUMINENSE

Grêmio x Fluminense: onde assistir ao jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Ju Ferreira, volante do Flamengo, com uniforme em campo durante jogo

Flamengo x Fluminense: Ju Ferreira revela expectativa para clássico na Copa do Brasil

Libertadores 2022 - Troféu

Campeões da Libertadores utilizarão patches com anos dos títulos

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Pessoas conversando na série do Fluminense

Fluminense lança série que conta história de torcedores e bairros do Rio

Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Yago Ferreira em campo pelo Fluminense

Fluminense tem retorno de meia Yago Ferreira após empréstimo

Davi Schuindt, da base do Fluminense, foi elogiado por Renato Gaúcho

Fluminense anuncia saída de zagueiro Davi Schuindt para o futebol europeu

Cano comemora gol pelo Fluminense contra o Bahia

Do auge às lesões: Cano tenta abrir novo capítulo no Fluminense