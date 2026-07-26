Zubeldía elogia Thiago Silva e valoriza 'tranquilidade' do capitão do Fluminense Zagueiro fez sua reestreia pelo Tricolor em partidas oficiais

Além de importante taticamente no empate com o Grêmio pelo Brasileirão, Thiago Silva demonstrou ao longo dos 90 minutos em campo que seu papel no Fluminense vai muito além das consistentes atuações defensivas. O capitão tricolor aconselhou seus companheiros ao longo do jogo, dando orientações e liderando a equipe.

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Após o empate na Arena do Grêmio, o técnico Luis Zubeldía exaltou as características de liderança e experiência do zagueiro. Confira a fala do treinador do Fluminense sobre Thiago Silva:

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— Tem experiência em questões táticas para encontrar soluções. Para qualquer treinador, se souber utilizar, é muito bom. Em grande parte do primeiro tempo, o controle de jogo do Fluminense se deveu à tranquilidade que ele transmite (aos outros jogadores) e às linhas de passe que a equipe vai encontrando com calma. Faltou profundidade, atacar o último terço. Basicamente, o que ele traz é isso. Não é uma liderança por liderança. Isso é Thiago e, para a gente, é muito bom.

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Titularidade de Thiago Silva será condicionada pelo calendário

O Fluminense terá um calendário mais pesado a partir do fim de julho, com oito compromissos em menos de um mês pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, Thiago Silva não será opção fixa para todas as partidas. A comissão técnica vai avaliar a recuperação do jogador, a sequência de jogos e o nível de exigência de cada compromisso antes de definir sua presença entre os titulares.

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