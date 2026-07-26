Fluminense amplia jejum de vitórias e encara sequência 'de fogo' na temporada Confira os próximos compromissos do Tricolor

O empate em 1 a 1 com o Grêmio, neste domingo (26), na Arena do Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ampliou o jejum de vitórias do Fluminense na competição. A equipe comandada de Zubeldía venceu apenas uma das últimas seis partidas pelo Brasileirão e agora terá pela frente uma das sequências mais complicadas da temporada. Serão sete jogos em apenas 20 dias, incluindo o mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores, além de partidas contra adversários qualificados no Brasileirão.

➡️ Resumo do jogo: Grêmio e Fluminense empatam em grande noite de Fábio



Nos últimos seis jogos pelo Brasileirão, o Tricolor somou apenas uma vitória, quatro empates e uma derrota. O desempenho freou a equipe justamente antes de um período decisivo, em que o calendário reserva confrontos importantes em três competições.

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Hulk celebra gol do Fluminense contra o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

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A maratona começa já na próxima quarta-feira (26), quando o Fluminense recebe o Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço é o sexto colocado no campeonato, com apenas dois pontos a menos que o Fluminense.

Três dias depois, o Fluminense tem o clássico contra o Vasco, em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na semana seguinte, o Tricolor enfrenta novamente o Vasco, desta vez no Maracanã, pelo duelo de volta da Copa do Brasil.

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A sequência de fogo inclui duelos contra o Botafogo e o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, antes de iniciar a disputa das oitavas de final da Libertadores contra o Independiente Rivadavia. O primeiro confronto será no Maracanã. A decisão da vaga acontece na Argentina, apenas três dias depois do duelo contra a equipe paulista.

Próximos compromissos do Fluminense na temporada

🏠Fluminense x Bahia – Brasileirão (21ª rodada) - 29/07



🚗Vasco x Fluminense – Copa do Brasil (oitavas de final, jogo de ida) - 01/08

🏠Fluminense x Vasco – Copa do Brasil (oitavas de final, jogo de volta) - 05/08



🚗Botafogo x Fluminense – Brasileirão (22ª rodada) - 08/08



🏠Fluminense x Independiente Rivadavia – Libertadores (oitavas de final, jogo de ida) - 11/08



🏠Fluminense x Palmeiras – Brasileirão (23ª rodada) - 15/08



✈️Independiente Rivadavia x Fluminense – Libertadores (oitavas de final, jogo de volta) - 18/08