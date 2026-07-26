Titular e capitão, Thiago Silva reestreia pelo Fluminense; confira a escalação Tricolor enfrenta o Grêmio em Porto Alegre

Com a dor de cabeça causada pelas lesões de Millán e Jemmes, Thiago Silva e Freytes foram os escolhidos por Zubeldía para a escalação inicial do Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Preservado nos amistosos intertemporada e no duelo contra o Bragantino graças a uma pancada forte, Guilherme Arana se recuperou e está de volta à equipe titular. O ataque repete a formação utilizada no empate contra o Bragantino, com o trio Canobbio, Hulk e Serna. Confira a escalação do Fluminense:

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🟢Escalação do Fluminense:

Fábio; Guga, Thiago Silva (C), Freytes, Arana; Martinelli, Lucho Acosta, Hércules; Canobbio, Hulk e Kevin Serna.

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Zubeldía define escalação do Fluminense para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

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Desfalques do Flu

O técnico Luís Zubeldía não poderá contar com o atacante Jhon Kenndey, suspenso. Os zagueiros Millán e Jemmes, substituídos durante o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na última sexta (17), tiveram lesões musculares diagnosticadas e também desfalcam a equipe.

Millán sofreu uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa direita e deve ficar fora de quatro e seis semanas. Jemmes, por sua vez, teve constatada uma lesão de grau 1 no músculo adutor da coxa direita. O prazo estimado para recuperação é de aproximadamente 15 dias.

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