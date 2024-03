SELEFLA; Confira o desempenho dos rubro-negros no amistoso contra a Inglaterra

Seleção brasileira antes do confronto contra a Inglaterra (créditos: Rafael Ribeiro/ CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 06:00 • Madrid (ESP)

No amistoso desse último sábado (23), contra a Inglaterra, em Wembley, o Brasil contou com a presença de cinco representantes, do rubro-negro carioca. O zagueiro Fabrício Bruno, o volante João Gomes, os meias Lucas Paquetá e Andreas Pereira, e o atacante Vinicius Júnior começaram o jogo, enquanto o lateral esquerdo Ayrton Lucas ficou os 90 minutos no banco de reservas.

+ É O BRASA! Coloque R$200 no Brasil contra a Espanha e fature mais de R$640 no Lance! Betting

O desempenho do Brasil surpreendeu boa parte dos telespectadores, e as atuações dos rubro-negros chamaram atenção. Veja aqui embaixo um pouco do que foi a partida de cada um:

FABRÍCIO BRUNO

O camisa 15, do Flamengo, foi convocado pela primeira vez, e recebeu a oportunidade de começar entre os onze inicial, por conta da lesão do zagueiro Marquinhos, do PSG.

Com uma atuação muito segura e consistente, Fabrício se destacou pela quantidade de cortes e dribles sofridos. Confira os números do zagueiro, segundo o SOFASCORE:

MINUTOS JOGADOS - 90

CORTES - 5

CHUTES BLOQUEADOS - 1

DESARMES - 1

DRIBLES SOFRIDOS - 0

FALTAS COMETIDAS - 0

PASSES CERTOS - 35/37 (95%)

BOLAS LONGAS TOTAIS - 5(3)

NOTA - 7.1

Fabrício Bruno atuando pela seleção brasileira (créditos: ANDRÉ DURÃO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

JOÃO GOMES

O ex-jogador do Flamengo, e atual camisa 8, do Wolves, da Inglaterra, teve a sua primeira oportunidade como titular com a amarelinha.

O volante vem sendo um dos destaques da Premier League, e conseguiu desempenhar o mesmo futebol, na partida de sábado (23). Tido como o motorzinho da equipe, o "gaguinho" colecionou alguns desarmes e deu muita força ao meio de campo do Dorival Júnior. Confira os números do volante, segundo o SOFASCORE:

MINUTOS JOGADOS - 90

PASSES CERTOS - 23/28 (82%)

BOLAS LONGAS - 1(1)

DRIBLES CERTOS - 1(1)

DUELOS NO CHÃO GANHOS - 12 (5)

CORTES - 3

INTERCEPTAÇÕES - 3

DESARMES - 3

NOTA - 7.0

João Gomes atuando pela seleção brasileira (créditos: @joaogomes.01/@rafaelribeirorio/CBF)

LUCAS PAQUETÁ

O cria da base do Flamengo, que atualmente defende as cores do West Ham, da Inglaterra, é uma das sensações do Campeonato Inglês. A joia carioca é o principal desejo de Pep Guardiola, e deve se transferir para o Manchester City, na próxima janela de transferências.

O craque foi visto como o melhor em campo, e demonstrou muita qualidade durante a partida. Responsável por deixar Vinicius Jr. na cara do gol e chutar uma bola na trave, no primeiro tempo, Paquetá conduziu a seleção com um verdadeiro maestro. Confira os números do meia, segundo o SOFASCORE:

MINUTOS JOGADOS - 71

AÇÕES COM A BOLA - 55

PASSES CERTOS - 34/36 (94%)

PASSES DECISIVOS - 3

BOLAS LONGAS - 1(1)

GRANDES CHANCES CRIADAS - 1

DRIBLES CERTOS - 3(2)

CHUTES NA TRAVE - 1

INTERCEPTAÇÕES - 1

DESARMES - 3

NOTA - 7,3

Paquetá jogando contra a Inglaterra (créditos: @rafaelribeirorio/CBF)

VINICIUS JÚNIOR

Sem dúvidas, o melhor atleta revelado pela base rubro-negra nos últimos anos, Vinicius Jr. é o melhor jogador do Real Madrid e um dos melhores jogadores do mundo.

O ponta esquerda se movimentou muito durante o jogo, e participou de quase todos os lances perigosos da seleção. Mesmo tendo desperdiçado 2 boas chances de gol, Vini Jr. teve participação direto no gol do Brasil. Confira os números do atacante, segundo o SOFASCORE:

MINUTOS JOGADOS - 89

FINALIZAÇÕES NO GOL - 2

DRIBLES CERTOS - 1(1)

AÇÕES COM A BOLA - 44

PASSES CERTOS - 24/30 (83%)

BOLAS LONGAS TOTAIS - 4(3)

NOTA - 6,4

Vini jr contra a Inglaterra (créditos: @rafaelribeirorio/ CBF)

ANDREAS PEREIRA

Atual meia armador do Fulham e ex-camisa 18 da Gávea, Andreas Pereira participou do único gol da partida e apresentou o seu cartão de boas vindas, ao Dorival Júnior. Confira os números do meia, segundo o SOFASCORE:

MINUTOS JOGADOS - 19

AÇÕES COM A BOLA - 8

PASSES CERTOS - 4/6 (67%)

PASSES DECISIVOS - 1

GRANDES CHANCES CRIADAS - 1

NOTAS - 7,0

Andreas jogando contra a Inglaterra (créditos: @andreaspereira/CBF)

Próximo compromisso do Brasil é na terça-feira (26), às 17h30 (Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo