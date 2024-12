O atacante brasileiro Guilherme Bala, ex-Flamengo foi o grande destaque na final da UAE Super Cup, realizada nesta sexta-feira (13), nos Emirados Árabes Unidos. Com um gol crucial e uma atuação decisiva, Bala ajudou o Shabab Al Ahli a conquistar o título da competição, vencendo o Al Wasl nos pênaltis por 4 a 1, após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

continua após a publicidade

➡️ Guardiola cita Michael Jordan para reclamar de ausência de Rodri: 'Quantos anéis os Bulls ganhariam?'

Este é o segundo título consecutivo de Guilherme Bala na UAE Super Cup, já que o Shabab Al Ahli também levantou o troféu na temporada passada. O atacante, eleito o melhor jogador da final, se mostrou muito satisfeito com o resultado e a conquista, destacando a importância de seguir escrevendo sua história no clube.

- Estou muito feliz por poder conquistar mais um título importante com a camisa do Shabab. Este é meu segundo título consecutivo da Super Copa, e fico muito orgulhoso de deixar meu nome marcado na história do clube como um jogador vencedor - afirmou o ex-Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Para acompanhar todas as notícias de futebol internacional, acesse o Lance! e fique por dentro em tempo real.

Bala também comentou sobre o prêmio de melhor jogador em campo e dedicou-o aos seus companheiros. "O mais importante era conquistar o título, e conseguimos. Mas também estou muito feliz por ter sido eleito o melhor jogador da partida. A final é sempre um jogo decisivo, e graças a Deus, pude ser feliz ao conquistar esse prêmio. Dedico essa conquista a todos os meus companheiros, que foram fundamentais."

Ex-Flamengo, Guilherme Bala brilhou em final pelo Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação)

Com a vitória, o Shabab Al Ahli se tornou o maior vencedor da UAE Super Cup, alcançando a sua sétima taça da competição. Além do bicampeonato da Super Copa, Bala tem em sua trajetória o título da UAE Pro League, a primeira divisão do futebol dos Emirados Árabes, consolidando-se como um dos jogadores mais importantes da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional