Léo Ortiz explica brincadeira com outro jogador do Flamengo: ‘Tem que ser zoado’

O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, falou sobre as brincadeiras do elenco com um jovem da equipe. Em conversa com o jornalista Igor Rodrigues, o defensor explicou as gozações envolvendo o atacante Matheus Gonçalves, que viralizou após a relação com uma torcedora em um motel.

- É uma música que tem, eu vi a galera dançando e resolvi repetir... Moleque tem que sofrer um pouquinho, ser zoado um pouco - brincou Léo Ortiz.

Autor de um dos gols do Flamengo contra o Internacional no início do mês, Léo Ortiz comemorou com uma dancinha ensaiada com Léo Pereira. A coreografia viralizou nas redes sociais com um áudio de Matheus Gonçalves enviado para Manu Soares, com quem o jovem se envolveu.

Após o gol de Matheus Gonçalves contra o Cuiabá, Léo Ortiz comentou: "Brabo, Motels". O affair entre o jovem e Manu Soares começou após se conhecerem em um treino do Flamengo, no Ninho do Urubu. O portal "LeoDias" publicou uma imagem do jogador e a torcedora em um motel.