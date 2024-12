São Paulo supera rival e fica atrás do Flamengo no ranking da CBF

O São Paulo subiu para a segunda posição no Ranking Nacional de Clubes de 2025, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube ultrapassou o Palmeiras e agora está atrás apenas do Flamengo, que segue na liderança.

A conquista da Supercopa do Brasil, em vitória sobre o Palmeiras, contribuiu para o avanço do São Paulo, que somou 14.840 pontos, superando o rival por uma diferença de 296 pontos. Já o Palmeiras, mesmo com o título do Campeonato Paulista, perdeu 836 pontos e ocupa a terceira posição, com 14.536 pontos.

São Paulo subiu para a segunda posição no ranking da CBF (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Na quarta colocação aparece o Corinthians, que acumulou 13.802 pontos, subindo duas posições em relação ao ano anterior. O Atlético-MG é o quinto colocado, com 13.713 pontos, seguido por Athletico-PR (13.464), Fluminense (12.058), Botafogo (11.652), Fortaleza (11.616) e Grêmio (11.531), que completam o top 10.

Entre os paulistas, o Santos, apesar de conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro, caiu para a 16ª posição, com 9.264 pontos. A ausência de participação em outras competições além da Segunda Divisão afetou a pontuação do clube.

O Ranking Nacional de Clubes avalia o desempenho de 238 equipes com base nos resultados obtidos nos últimos cinco anos nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. Ele é usado como critério para distribuir vagas em torneios nacionais e internacionais, destacando o desempenho técnica de cada equipe ao longo das temporadas.