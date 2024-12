Palmeiras acelera reformulação do elenco; veja quem fica e quem sai

Após o vice-campeonato brasileiro e com o Mundial de Clubes no horizonte, o Palmeiras intensificou as movimentações no mercado para reforçar o elenco visando a próxima temporada. O setor ofensivo deve ser o primeiro a passar por mudanças significativas.

Clubes do futebol europeu demonstram interesse em joia do Palmeiras

Dudu, uma das maiores referências do clube nos últimos anos, e Lázaro não seguirão no Verdão. O camisa 7 está perto de formalizar uma rescisão amigável com a diretoria alviverde, enquanto o atacante, revelado nas categorias de base do Flamengo, não terá o contrato de empréstimo prorrogado.

É importante destacar que o Palmeiras possuía a opção de estender o vínculo de Lázaro até a metade de 2025, incluindo a disputa do torneio continental, mas optou por não exercer essa opção.

Facundo Torres, atualmente no Orlando City, dos Estados Unidos, segue com conversas avançadas com o Palmeiras. O atacante custaria cerca de 12 milhões de dólares fixos (cerca de R$ 65 milhões), além de bonificações por metas esportivas que aumentariam o valor total.

O clube paulista, contudo, enfrenta a concorrência de outras equipes no mercado, como o Cruz Azul, do México, que busca atravessar a negociação.

– Vamos fazer reformas, vai sair quatro ou cindo e entrar quatro ou cinco. Às vezes ciclos acabam, às vezes precisa vender. Todos os anos fazemos isso. 2025 não vai ser diferente – afirmou Abel Ferreira após o término do Brasileirão.

Além de buscar reforços para as pontas, o Palmeiras também busca a contratação de um centroavante, embora ainda não tenha definido um alvo no mercado. Atualmente, Rony e Flaco López ocupam a posição na equipe, mas nenhum deles conseguiu se consolidar como titular, alternando posição ao longo da temporada.

O camisa 10 é considerado negociável pela diretoria, que aguarda propostas pelo atacante. Já Flaco, artilheiro da equipe na temporada, apresenta características que agradam à comissão técnica, com destaque para sua eficiência no jogo aéreo. Uma transferência, entretando, não é descartada caso o clube consiga recuperar parte do valor investido no argentino.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida do Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Base pode ser a solução para o Palmeiras

Nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira afirmou que quatro jogadores da base seriam promovidos à equipe principal em 2025: Thalys, Figueiredo, Luighi e Benedetti.

Lughi e Thalys atuam como referências na categoria sub-20 e podem ampliar o leque de possibilidades de Abel Ferreira no setor ofensivo.

– Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Thalys que vem a fazer uma época fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos que vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti – explicou Abel.