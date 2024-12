A despedida oficial de Adriano Imperador dos gramados irá acontecer neste domingo (15), às 17h (de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O evento será uma partida amistosa que reunirá craques do Flamengo de um lado e, do outro, da Inter de Milão, além de amigos do ex-jogador. O Lance! teve acesso ao uniforme que o Flamengo usará no duelo de despedida.

continua após a publicidade

➡️Despedida de Adriano: relembre jogos memoráveis da carreira do Imperador

O Flamengo irá ao campo com o uniforme vermelho e preto e detalhes, como nome e número do jogador, em dourado. O principal destaque da camisa de Adriano será um patch dourado estampado no peito com o rosto do Imperador.

Camisa do Flamengo em jogo de despedida de Adriano Imperador (Foto: Divulgação)

Leo Mizrahi, publicitário do evento, com acamisa do Flamengo de Adriano (Foto: Divulgação)

Detalhes da camisa de Adriano Imperador para o jogo de despedida (Foto: Divulgação)

➡️Despedida de Adriano: como comprar ingressos para assistir ao jogo

A camisa em homenagem ao Adriano já está disponível para a compra dos torcedores em lojas oficiais do Flamengo.

Detalhes da camisa de Adriano Imperador para o jogo de despedida (Foto: Divulgação)

Onde assistir ao jogo de despedida de Adriano Imperador

A partida entre Flamengo e Itália acontecerá neste domingo, às 17h (de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão exclusiva do Sportv. O Lance! acompanhará em tempo real todas as informações diretamente do estádio do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Provável escalação do Flamengo: Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vágner Love. Técnico: Zico

Provável escalação da Itália: Adriano, Ronaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício. Técnico: Zinho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo