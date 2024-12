Na véspera do jogo de despedida de Adriano Imperador, o ex-jogador do Flamengo recebeu uma visita ilustre em sua casa. Materazzi, ex-atleta da Inter de Milão, da Itália, passou a tarde deste sábado (14) ao lado do brasileiro. Nas redes sociais do "Didico", como Adriano é chamado pelos torcedores, carinhosamente, o italiano apareceu vestindo a camisa do time carioca que será utilizada no evento.

Assim que desembarcou no Rio de Janeiro, ainda pela manhã deste sábado, o campeão do mundo Marco Materazzi se encontrou com o Imperador em um hotel. Posteriormente, a dupla almoçou em um restaurante na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Na agenda de Adriano e Materazzi estava prevista uma visita ao Pão de Açúcar, posto turístico carioca. A dupla, no entanto, optou por cancelar a ida e ir à residência do ex-jogador do Flamengo.

Adriano e Materazzi no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Convidados para o jogo de despedida de Adriano

Materazzi é um dos nomes que vestirá a camisa da Inter de Milão no Maracanã, no amistoso contra lenda dos Flamengo. Além dele, outros personagens do futebol confirmados são: Ronaldo Fenômeno, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Dida, Aldair, Lucas Leiva, César, Gilberto, Zé Elias, Fábio Simplício, Ruy, Ibson, Fábio Júnior e Hernanes. Zinho estará na comissão técnica.

Pelo lado rubro-negro, que terá Zico como treinador, estarão: Romário, Petkovic, Vagner Love, Aloísio Chulapa, Júlio César, Juan (zagueiro), Ronaldo Angelim, Edílson, Léo Moura, Emerson Sheik, Djalminha, Zé Roberto, Beto, Athirson, Toró, Reinaldo, Hugo, Marcelo Leite, Diego Ribas e Pedro.