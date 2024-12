Bruno Henrique vira modelo em nova linha de roupas do Flamengo; veja

Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, Bruno Henrique virou modelo de uma nova linha de roupas do clube. Na última sexta-feira (13), o atacante posou com as novas peças da "Flamengo Esports", divisão de Esportes Eletrônicos do Rubro-Negro.

Bruno Henrique vestiu uma camisa e um agasalho para promover a nova coleção da "Flamengo Esports". As peças, predominantemente brancas, possuem grafismos em vermelho e preto, com escudo do Rubro-Negro. Em uma das camisas, o jogador veste o número 10 nas costas.

Embaixador do departamento no clube desde abril, o camisa 27 é adepto aos esportes eletrônicos e é fã de Counter-Strike, uma das modalidades que a equipe disputa. Além do "CS", o Flamengo Esports também disputa em torneios de "League Of Legends" e "Free Fire".