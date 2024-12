O Flamengo fará sua estreia no Campeonato Carioca fora do estado do Rio. O time, que em 2025 irá defender o título estadual, jogará a primeira partida da competição em Aracaju, diante do Boavista. Para o jogo em Sergipe, o clube rubro-negro irá usar uma equipe alternativa.

A primeira partida do Flamengo está marcada para o final de semana dos dias 11 e 12, e o jogo acontecerá na Arena Batistão, na capital do Sergipe. O estádio foi inaugurado em 1969 e passou por modernização na década passada. Atualmente, o Batistão tem capacidade para 15 mil torcedores e gramado padrão Fifa.

A equipe que fará as primeiras partidas do Campeonato Carioca será formada principalmente por jogadores da base. O elenco principal do Flamengo está de férias e se reapresenta apenas no dia 8 de janeiro. Dois dias depois, o grupo embarca para os Estados Unidos, onde fará a pré-temporada.

Campeonato Carioca fora do Rio é previsto em regulamento

Ainda que a disputa de um jogo do Estadual fora dos limites do estado seja peculiar, isso tem acontecido com alguma frequência nos últimos anos e está previsto no próprio regulamento do Campeonato Carioca. O texto, inclusive, garante a realização em outra praça caso o mandante seja Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco.

“Sendo o mandante um dos quatro grandes clubes e o visitante um clube formador, este último não poderá se opor à indicação de deslocamento do local do mando de campo”, diz o regulamento do Carioca. Nesse caso, o Boavista terá direito a uma cota fixa de R$ 200 mil e gastos com deslocamento e hospedagem, dentre outros.

Arena Batistão, principal estádio de Sergipe (Foto: Igor Matias/Gov. de Sergipe)

