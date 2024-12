Adriano Imperador reunirá grandes nomes do futebol mundial para a sua despedida. O evento será neste domingo (15), às 17h (de Brasília), no Maracanã. Um dos convidados é Marco Materazzi, de 51 anos, que jogou com o brasileiro na Inter de Milão. O Lance! mostra para você detalhes da carreira do italiano, e detalha uma história para lá de inusitada.

Canhoto de 1,93 m, o zagueiro foi revelado pelo Messina, clube das divisões inferiores do futebol local. No entanto, anteriormente, ele vestiu a camisa da Lazio nos juniores. Materazzi, que chamava a atenção pela sua qualidade, apareceu com evidência para o mundo da bola quando vestiu a camisa do Everton, da Inglaterra, em 1998. Entretanto, ele não se adaptou a Premier League, e retornou para o seu país para jogar no Perugia (seu ex-clube).

Foi na temporada 2000-2001, então, que o zagueiro mostrou de vez o seu valor. Além da valência no campo defensivo, Materazzi também era eficiente no ataque. Tanto que foi o artilheiro da equipe na temporada (12 gols). Com a marca, ele foi o defensor que mais vezes balançou a rede na competição em uma única edição.

Transferência para a Inter de Milão

Após se destacar, foi negociado com a Inter de Milão por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,5 milhões atualmente). No total, disputou mais de 300 jogos com a camisa da Velha Senhora em 10 anos. Além disso, conquistou 15 títulos, entre eles a Liga dos Campeões da temporada 2009-2010.

Materazzi com a taça da Liga dos Campeões (Foto: Divulgação/Instagram @marcomaterazzi)

Materazzi pela seleção italiana

Com atuações brilhantes com a camisa da Inter de Milão, Materazzi chegou até a seleção da Itália. Foram 41 jogos pelo seu país e um título: a Copa do Mundo de 2006.

Materazzi com a taça da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Instagram @marcomaterazzi)

Materazzi, inicialmente, era reserva na seleção do técnico Marcello Lippi. Entretanto, uma lesão de Nesta abriu espaço para que ele assumisse a posição. Na partida contra a República Tcheca, foi titular e marcou na vitória por 2 a 0.

Posteriormente, já contra a Austrália, foi expulso e só voltou ao time na semifinal contra a Alemanha.

Materazzi expulso contra a Australia Foto: (Patrick Hertzog/AFP)

Titular na final: pênalti no início do jogo e problema com Zidane

Contra a França na decisão, Materazzi cometeu pênalti logo no início da partida, permitindo que Zidane abrisse o marcador. Posteriormente, o zagueiro se redimiu ao empatar o confronto. Após os gols, o embate continuaria empatado pelo restante do tempo, chegando até a prorrogação.

Os trinta minutos seguiram iguais em 1 a 1, fazendo a grande final ser confirmada nas penalidades. Assim, com o placar de 5 a 3, depois do erro francês de Trezeguet e gol de Grosso, a Itália foi tetracampeã da Copa do Mundo. Materazzi, aliás, converteu a sua cobrança.

Jogadores da Itália com a taça da Copa do Mundo em 2006 (Foto: Nicolas Asfouri/AFP)

A Cabeçada de Zidane

Já no primeiro tempo da prorrogação, veio o famoso episódio daquela final. As câmeras mostraram Zidane, que estava fazendo sua última partida de sua carreira, discutindo com Marco Materazzi, o que resultou na cabeçada. O árbitro Horacio Elizondo nada viu, mas em consulta com o quarto árbitro, a decisão foi de expulsar o jogador francês.

Momento da cabeçada de Zidane em Materazzi (Foto: John Macdougall/AFP)

O que Materazzi disse a Zidane?

Durante os anos seguintes, houve rumores de que Materazzi teria realizado um comentário sobre a mãe de Zidane. Mas isso foi amplamente negado pelo italiano, que inclusive processou a imprensa britânica sobre essa divulgação.

No entanto, o zagueiro confirmou que havia falado sobre a irmã do jogador após os embates que foram acontecendo entre os dois durante o jogo. Segundo Materazzi, o meia francês teria dito: "Depois te dou minha camisa". Assim, o italiano retrucou: "Prefiro a sua irmã do que a camisa". Depois disso, a tão famosa cabeçada de Zidane aconteceu, deixando uma marca na linda carreira construída pelo jogador.

Cabeçada virou estátua

Após toda a polêmica acerca do assunto, a cabeçada de Zidane em Materazzi foi transformada em arte. Afinal, o argelino Adel Abdessemed idealizou uma estátua de cinco metros de altura.