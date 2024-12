Retrospectiva 2024: o ano de Gabigol no Flamengo

A temporada de 2024 marcou o término da relação vitoriosa e heroica entre Gabigol e Flamengo. O ano, que contou com diversos momentos conturbados entre as partes, terminou de forma costumeira para os torcedores, com o atacante decidindo mais um título. Assim, o Lance! relembra como foram os últimos 12 meses do camisa 99 no Rubro-Negro.

Com Tite no comando técnico do Flamengo, Gabigol conviveu com poucas oportunidades no início do ano. Em grande parte dos jogos do Campeonato Carioca, o atacante, até então camisa 10, entrou no decorrer das partidas.

Em março veio o primeiro baque. Gabriel Barbosa foi suspenso por tentar fraudar exame de antidoping. O tema causou muito ruído internamente, principalmente entre dirigentes e o atleta. Em abril, ele conseguiu efeito suspensivo em ação na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O reencontro com a torcida foi no dia 1° de maio, quando o Flamengo recebeu o Amazonas no Maracanã. Diversos torcedores levaram cartazes em homenagem ao jogador. Camisas com o número do atleta se destacavam no estádio.

Bandeiras da torcida do Flamengo no dia do retorno de Gabigol aos jogos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Outro momento conturbado foi quando o atacante foi flagrado com uma camisa do Corinthians em um momento descontraído em sua casa. Como punição, a diretoria tirou a camisa de número 10 do ídolo rubro-negro. A foto gerou bastante repercussão nas redes sociais e entre torcedores de ambos os clubes. Muitos flamenguistas ficaram irritados. O episódio gerou críticas especialmente pela rivalidade entre Flamengo e Corinthians.

Gabigol com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução / X)

Mudança de treinador iniciou mudança de chave de Gabigol

Com a demissão de Tite, após a queda do Flamengo na Libertadores, Filipe Luís assumiu a equipe. A chegada do ídolo, que estava no sub-20, mudou o cenário de Gabigol no time carioca. Afinal, o camisa 99 começou a receber novas oportunidades. Naquele momento, Pedro, principal nome do ataque, estava machucado.

Gabigol decide título pelo Flamengo

Decisivo em anos anteriores, Gabigol voltou a ser o super-herói rubro-negro em decisões. No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em confronto com o Atlético-MG no Maracanã, Gabriel marcou dois gols na vitória por 3 a 1. No confronto de volta, o Flamengo voltou a vencer e ficou com a taça.

Gabigol comemorando gol na final da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Logo após a conquista, o jogador revelou que não ficaria no clube para a próxima temporada. A declaração, alinhada com algumas atitudes do atleta, resultaram em uma punição com afastamento.

Despedida de Gabigol

Com a reta final da temporada, a torcida do Flamengo se despediu de Gabigol em dezembro. O atacante entrou em campo contra o Vitória, em partida que contou com diversas ações do clube e dos torcedores.

Entrada de Gabigol em campo na partida do Flamengo contra o Vitória (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

