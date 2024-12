Jogador do Flamengo já foi artilheiro da Copinha; relembre

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, tradicional competição das divisões de base no Brasil, que acontece no Estado de São Paulo, começará no dia 2 de janeiro. O Flamengo irá disputar a competição com o "time B", por conta do planejamento da equipe no Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, aliás, conta com um jogador que já foi artilheiro da Copinha: Carlinhos.

O atacante de 27 anos, que chegou ao Flamengo em abril deste ano, foi revelado pelo Corinthians e fez bonito com a camisa alvinegra na competição. Em 2017, quando o clube paulista ficou com a taça da Copinha (10° título), Carlinhos foi o artilheiro.

No total, o centroavante marcou 11 gols. Na final do torneio, em confronto contra o Batatais, Carlinhos marcou um gol e deu assistência para outro na vitória por 2 a 1.

Carlinhos, do Flamengo, durante o título do Corinthians da Copinha (Foto: Rodrigo Gazzanel)

Chance no profissional

Após o sucesso na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Carlinhos subiu para o profissional com o técnico Fábio Carille. Mas, com Jô em alto nível, ele recebeu poucas chances. Em abril daquele ano, foi emprestado ao Oeste.