A espera acabou! O presidente Luiz Eduardo Baptista mostrou publicamente pela primeira vez como ficou o uniforme do Flamengo após a aplicação da logo da Betano, casa de apostas que patrocinará o clube pelos próximos anos. A revelação foi feita durante uma transmissão ao vivo na Flamengo TV. Confira;

A marca da Betano estará presente no principal espaço da camisa do Fla, além dos uniformes de treino. A empresa também estará presente nos esportes olímpicos e na equipe feminina de vôlei (Sesc Flamengo).

Bap mostra aplicação da logo da Betano no uniforme do Flamengo (Foto: Reprodução/Youtube)

🔴🟠Detalhes do acordo entre Flamengo e Betano

O contrato de patrocínio máster da casa de apostas foi aprovado pelo Conselheiro Deliberativo (CoDe) do clube carioca na noite desta terça-feira (19), em votação no Salão Nobre da Gávea. O vínculo foi bastante festejado pelos rubro-negros no local e teve 654 votos a favor, 11 contra e 4 abstenções.

O acordo, o maior do futebol brasileiro, começa a valer em setembro deste ano, e vai até o fim de 2028.

Ao todo, o clube receberá cerca de R$ 900 milhões nos três anos do vínculo. Internamente, conselheiros classificam o acordo como algo histórico. Por mês, o Rubro-Negro receberá cerca de R$ 22,3 milhões.

