Flamengo

Bap: ‘O Flamengo quer ser o Real Madrid das Américas’

Presidente rubro-negro exalta acordo comercial com casa de apostas

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)
imagem cameraLuiz Eduardo Baptista, o Bap, quer o Flamengo como o Real Madrid (Foto: Marcelo Cortes/CRF)
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
09:33
  Matéria
  Mais Notícias

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, disse nesta quarta-feira (20) que o clube "quer ser o Real Madrid das Américas". A declaração foi dada durante live realizada pela Flamengo TV para falar sobre o novo patrocínio do clube, da casa de apostas Betano. O acordo é o maior da história e vai render R$ 268 milhões por ano ao rubro-negro.

➡️Veja à íntegra da entrevista do presidente do Flamengo sobre novo patrocínio

— Temos que ter muita admiração pelo Real Madrid. A gente vive num mundo de SAFs, certo? O Real Madrid não é SAF. O Real Madrid é um clube, como o Flamengo é um clube. O Real Madrid não tem dono, como o Flamengo não tem dono. E o Real Madrid, nós temos que reconhecer, é o clube mais vencedor da história do futebol mundial. Em quem mais a gente poderia se espelhar? — considerou Bap, para depois afirmar que o desejo do clube rubro-negro é ser igual ao espanhol.

— A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Algumas pessoas dizem que soa arrogante. Não, isso é um elogio implícito ao que o Real Madrid conseguiu construir — declarou Bap.

Presidente do Flamengo quer o mesmo sucesso do Real Madrid

O presidente do Flamengo acrescentou que a intenção é que o rubro-negro tenha nas Américas o mesmo sucesso que o Real Madrid tem a nível mundial. Mas, no longo prazo, quem sabe até competir em escala global. 

— Nós queremos nos espelhar no Real Madrid. Eles vivem numa realidade comercial diferente, financeira e econômica diferente do Flamengo, mas o Flamengo está dando os seus passos — comentou Bap.

— O Flamengo está dando os seus passos no Brasil, na região em que nós estamos inseridos. E as coisas mudam no mundo, certo? As coisas mudam no mundo. Daqui a dez anos, quem sabe onde nós estaremos…

Presidente do Flamengo mostra camisa do Flamengo com novo patrocínio (Foto: reprodução Flamengo TV)
Presidente do Flamengo mostra camisa do Flamengo com novo patrocínio (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

