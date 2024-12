2024 foi mais um dos anos protagonizados por Gabigol no futebol. Costantemente envolvido em polêmicas, o jogador teve um ano discreto nos campos, mas bastante chamativo na mídia. Sua saída do Flamengo passou longe de ser tranquila e pode ter sido motivada por diversas polêmicas, como sua aparição com a camisa do Corinthians, as rusgas com a diretoria do Flamengo e a comissão técnica de Tite, suspensão por fraude de um exame anti-doping e tantas outras.

Nesta retrospectiva, o Lance! Relembra as principais polêmicas fora de campo envolvendo Gabigol.

- Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Gabigol sobre o ano de 2024

Fraude em exame antidoping



Gabigol foi acusado de tentar fraudar um exame antidoping em abril de 2023, no CT do Flamengo. Ele teria dificultado a coleta ao atrasar o processo e tratar os oficiais com desrespeito, o que configura infração ao Código Brasileiro Antidopagem.

Gabigol veste camisa do Corinthians e perde 10 do Flamengo

O atacante do Flamengo foi flagrado usando uma camisa do Corinthians em um momento descontraído em sua casa. Como punição, a diretoria tirou a camisa de número 10 do ídolo rubro-negro. A foto gerou bastante repercussão nas redes sociais e entre torcedores de ambos os clubes. Muitos flamenguistas ficaram irritados. O episódio gerou críticas especialmente pela rivalidade entre Flamengo e Corinthians.

Gabigol é flagrado com camisa do Corinthians (Foto: Reprodução/X)

Tretas com Tite

As rusgas entre Gabigol e o técnico começaram no final de 2022. Em trio elétrico durante comemoração de títulos do Flamengo, o jogador mandou um recado a Tite, então treinador da Seleção Brasileira, e riu enquanto a torcida rubro-negra hostilizava o ex-Corinthians. O atacante havia ficado fora da convocação para a Copa do Mundo do Qatar.

A relação dos dois durante a passagem de Tite pelo Flamengo não parece ter sido das melhores. Gabigol não conseguiu engatar boa sequência e acabou perdendo espaço entre os titulares.

Gabigol x Landim

Gabriel Barbosa afirmou que não gostou da atitude dos dirigentes do Flamengo a respeito da negociação por uma possível renovação contratual. Segundo ele, ficou sabendo das tratativas por conta das falas de alguns membros da diretoria em podcasts.

Afastamento por indisciplina

Atitudes de Gabigol irritaram a diretoria do Flamengo no fim da temporada, que julgou a entrevista dada ainda no gramado na final da Copa do Brasil, na qual disse que não permaneceria no clube, fora de timing e um posicionamento egoísta, resultando em suspensão do atleta por indisciplina.

Rumores de romance com irmã de Neymar

Em 2015, o ex-Flamengo e a influenciadora começaram um affair de idas e vindas. Porém, só assumiram o namoro em 2017. O ex-casal acendeu rumores de uma possível volta ao aparecer curtindo férias no Japão ao mesmo tempo.

Gabriel e Rafaella Santos no Japão (Foto: Reprodução)

Contagem regressiva misteriosa

Gabigol, cujo contrato com o Flamengo vence dia 31, iniciou uma contagem regressiva em seu canal no YouTube. O conteúdo será divulgado exatamente à meia-noite do dia 1º de janeiro de 2025, um dia antes da data de fundação do Cruzeiro. Ao que parece, o jogador deve anunciar o clube para o qual vai se transferir na próxima temporada.