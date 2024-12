Cruzeiro: Gabigol será presente de aniversário para a torcida

A contratação do atacante Gabigol será anunciada pelo Cruzeiro no dia 2 de janeiro, como presente de aniversário para a torcida cruzeirense – nesse dia o clube completará 104 anos de fundação. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, deixou escapar a informação em entrevista à “Rádio Itatiaia” nesta segunda-feira (23), quando confirmou a chegada do atacante Dudu, ex-Palmeiras.

O CEO do clube, Alexandre Mattos, no entanto, mais comedido, ressaltou que o contrato com o atacante Gabriel Barbosa ainda não foi assinado, mas está “fortemente apalavrado”.

Pedro Lourenço também confirmou que o Cruzeiro vai contratar ainda nesta janela de transferência um zagueiro e um lateral-direito para o técnico Fernando Diniz:

- Um zagueiro para jogar e um lateral para compor o grupo, para a reserva do William – afirmou o proprietário da SAF da Raposa.

Meia Eduardo e atacante Bolasie estão bem perto de anúncio pelo Cruzeiro

Os dirigentes do Cruzeiro ainda confirmaram que o clube está bem próximo de anunciar a contratação do meia Eduardo, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, e do atacante Bolasie, ex-Criciúma.

Meia Eduardo, do Botafogo, também está próximo de ser confirmado pelo Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Até o momento, o Cruzeiro já confirmou a contratação do volante Christian, ex-Athletico-PR, e do meia Rodriguinho, ex-América.

O Cruzeiro vai apresentar os novos jogadores para os torcedores no dia 4 de janeiro, em evento especial no Mineirão. Pedro Lourenço também confirmou que pretende contratar todos os reforços antes do início da pré-temporada, para que Fernando Diniz possa contar com todos na pré-temporada nos Estados Unidos. Os jogadores voltam das férias no dia 5 e embarcam para Orlando, na Flórida, no dia seguinte.

Dois amistosos estão confirmados para a pré-temporada: contra o São Paulo no dia 15 e o clássico com o Atlético-MG, três dias depois. A estreia no Campeonato Mineiro de 2025 será em 19 de janeiro, contra o Tombense, no Mineirão, com time alternativo.