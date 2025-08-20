Mais do que cofre cheio: Flamengo quer usar patrocínio para expandir marca
Betano tem presença em diferentes continentes e promete ações mundo afora
Mais do que encher os cofres rubro-negros, o acordo de patrocínio entre Flamengo e Betano faz parte de uma estratégia de expandir a marca do clube mundo afora. A casa de apostas tem presença em diferentes continentes e fará ações ligadas ao rubro-negro também fora do País.
— Essa parceria é além do Brasil. A Betano levará o Flamengo a todas as cidades da América Latina, onde a Betano é a maior marca. Nós também compartilharemos a história incrível do Flamengo para a base de futebol da Europa e da África. Essa parceria vai ajudar o Flamengo a expandir sua presença internacional e sua base de fãs — disse o diretor geral da Betano Brasil, Guilherme Augusto Figueiredo, nesta quarta-feira (20).
Ao lado do presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Figueiredo participou de uma live na Flamengo TV para falar sobre o patrocínio — que tanto Flamengo quanto a Betano preferem chamar de “parceria”.
— Essa é uma parceria que vai além do futebol dos homens. Nós estamos financiando o futebol das mulheres, o basquete, o vôlei e os esportes olímpicos, onde o Flamengo tem uma história orgulhosa. E, por último, a parceria vai além dos esportes. Betano e Flamengo vão investir em projetos de responsabilidade social com impacto alto para as comunidades locais — declarou o executivo da casa de apostas.
Novo patrocínio do Flamengo é de R$ 268 milhões anuais
Bap também exaltou o fato de o acordo milionário não se restringir apenas à equipe principal de futebol.
— O Flamengo tem remo, basquete, vôlei, judô, natação, esportes artísticos. Enfim, tem muita coisa. E conhecendo um ao outro, nós podemos traçar uma estratégia global que, de alguma forma, faça com que nesse mundo do marketing que a gente vive, quem sabe Flamengo e Betano tenham compreendido que 1 + 1 nessa conta pode dar 3.
O novo patrocínio tem início já nesta quarta-feira, mas a nova marca irá constar no uniforme do Flamengo apenas a partir do dia 31, no jogo do Flamengo diante do Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileirão. A Betano irá pagar ao clube R$ 268 milhões por ano.
