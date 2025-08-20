O Flamengo faz o jogo mais importante da sua temporada nesta quarta-feira (20). O Rubro-Negro encara o Internacional às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Para buscar a vaga nas quartas, a equipe treinada por Filipe Luís conta com um gol de vantagem no placar agregado, por conta da vitória no Maracanã por 1 a 0 (gol de Bruno Henrique).

Esse será o terceiro confronto seguido entre Flamengo e Internacional. Após o jogo de ida da Libertadores, as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão. Com força máxima, o time carioca venceu por 3 a 1, com gols de Pedro (2x) e Plata.

Flamengo terá retorno de Arrascaeta

Arrascaeta está de volta após cumprir suspensão no primeiro confronto das oitavas. Diante deste cenário, o camisa 10 vai começar entre os titulares. Além dele, Danilo e De La Cruz, que também foram desfalques no jogo de ida, também estão à disposição.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan (Saúl) e Arrascaeta. Samuel Lino, Bruno Henrique (Pedro) e Plata (Luiz Araújo).

Comemoração de Bruno Henrique em Flamengo x Internacional pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Planejamento do Flamengo na Libertadores

Fora da Copa do Brasil, após eliminação para o Atlético-MG, o Flamengo busca os títulos do Brasileirão (líder isolado) e da Libertadores. Para cumprir o cronograma preparado para a temporada, que já conta com a defasagem da Copa do Brasil (o planejado era chegar até as semis) o Rubro-Negro precisa chegar nas semifinais. Ou seja, é extremamente essencial conquistar a classificação no Beira-Rio.

Flamengo busca repetir feito de 2019

O último confronto entre Flamengo e Internacional no Beira-Rio pela Libertadores contou com um final feliz para os rubro-negros. Após vitória no Rio de Janeiro por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique, o Rubro-Negro empatou com o Colorado por 1 a 1, confirmando a classificação na semifinal do torneio.

Gabigol comemora gol contra o Internacional no Beira-Rio pela Libertadores (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Posteriormente, eliminou o Grêmio, antes de bater o River Plate, de virada, na decisão em Lima, no Peru.

Retrospecto geral entre Flamengo e Internacional ⚽

Jogos - 113

Vitórias do Flamengo - 40

Vitórias do Internacional - 39

Empates - 34

Confira os títulos do Flamengo na Libertadores 🏆

1981 – Flamengo x Cobreloa (Chile)

Ida: Flamengo 2 x 1 Cobreloa – Maracanã, RJ

Volta: Cobreloa 1 x 0 Flamengo – Santiago, Chile

Desempate: Flamengo 2 x 0 Cobreloa – Montevidéu, Uruguai

2019 – Flamengo x River Plate (Argentina)

Final única: Flamengo 2 x 1 River Plate – Lima, Peru

Gols do Flamengo: Gabigol (2 gols nos minutos finais)

2022 – Flamengo x Athletico-PR (Brasil)

Final única: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR – Guayaquil, Equador

Gol do Flamengo: Gabigol

