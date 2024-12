Gabigol inicia contagem misteriosa no YouTube e agita torcedores

A expectativa pelo anúncio da contratação do atacante Gabriel Barbosa só aumenta entre a torcida do Cruzeiro. Neste sábado (21), o jogador, cujo contrato com o Flamengo vence dia 31, iniciou uma contagem regressiva em seu canal no YouTube. O conteúdo será divulgado exatamente à meia-noite do dia 1º de janeiro de 2025, um dia antes da data de fundação do clube mineiro. Os torcedores da Raposa encheram o cronômetro de comentários de boas-vindas e emojis com as cores do time.

continua após a publicidade

Ao que parece, o jogador deve anunciar o clube para o qual vai se transferir na próxima temporada. Após a conquista da Copa do Brasil com o Flamengo, sobre o Atlético-MG, ainda no gramado da Arena MRV, em 10 de novembro, Gabigol anunciou que não renovaria contrato com o clube carioca.

Contrato de Gabigol com o Flamengo vence somente dia 31 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O jogador, no entanto, não confirmou que o novo clube seria o Cruzeiro, conforme noticiado pela imprensa. Mas, desde então, os indícios do acerto com a Raposa só aumentaram. Seus pais já foram vistos em Belo Horizonte à procura de uma residência para o atacante. Uma arte de um copo personalizado, com a imagem do jogador e as cores do Cruzeiro, apareceu nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Suposta arte de Gabigol como jogador do Cruzeiro vaza nas redes sociais

Em entrevista ao podcast PodPah, há alguns dias, Gabriel desconversou sobre o futuro da carreira e apenas prometeu muito empenho:

- Meu próximo clube vai ter minha melhor versão. Tanto fisicamente como tecnicamente e tudo que eu vivi, né, porque eu vivi muita coisa no Flamengo. Mentalmente, também. Acho que o próximo clube vai receber a minha melhor versão. Estou muito ansioso.

Cruzeiro planeja apresentação de Gabigol para dia 4

O Cruzeiro, no entanto, planeja fazer o anúncio da contratação de Gabigol somente no dia 2 de janeiro, data de aniversário de 104 anos, junto à do atacante Dudu, ex-Palmeiras.

continua após a publicidade

A diretoria do Cruzeiro já reservou o Mineirão para o dia 4 de janeiro (sábado), quando deverá apresentar os reforços da temporada 2025, com a presença de torcedores no estádio. Até o momento, o clube confirmou a chegada do volante Christian, ex-Athletico-PR, e do meia Rodriguinho, ex-América. As contratações do meia Eduardo, ex-Botafogo, e do atacante Bolasie, ex-Criciúma, também estão encaminhadas.