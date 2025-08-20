Desde sua chegada, em 2019, Mikel Arteta tem conduzido uma reconstrução no Arsenal. Sob o comando do espanhol, o time lodrino passou a competir em igualdade com as principais potências do futebol mundial. Apesar da ausência de grandes títulos no período, o clube se consolidou nas primeiras posições da Premier League e presença constante nas fases decisivas de competições europeias.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um dos pilares dessa nova fase foi o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho, que deixou a equipe nesta temporada para defender o Flamengo. O jogador chegou ao Arsenal em 2023, após cinco anos de destaque no rival Chelsea, com o objetivo de reforçar o setor central do time de Arteta.

continua após a publicidade

Pelos Gunners, Jorginho disputou 79 partidas e marcou dois gols. Além da contribuição técnica, o atleta exercia papel importante no vestiário e mantinha uma relação próxima com Arteta. A confiança mútua entre ambos foi determinante para que o treinador compreendesse e respeitasse o desejo do jogador de retornar ao Brasil

— Tivemos várias conversas para entender até onde queríamos caminhar juntos ou não. Ele tinha muito clara a vontade de terminar a carreira no Brasil, estava esperando uma oportunidade. Quando apareceu, eu o vi muito convicto, em todos os níveis — afirmou o treinador, em entrevista exclusiva à ESPN.

continua após a publicidade

— Primeiro a nível pessoal, com a família, e depois no profissional, de voltar e competir no país que nasceu, de competir nesta liga. Para mim foi uma honra tê-lo aqui, aproveitei ao máximo o dia a dia com ele, não apenas como jogador, mas também como pessoa, como líder. Desejo a ele tudo de melhor — completou.

Fã do futebol brasileiro? 🟢🟡

Na entrevista, o técnico também aproveitou a oportunidade para comentar sobre o Mundial de Clubes de 2025. Como o Arsenal não participou da competição, Arteta pôde acompanhar os jogos com mais atenção e tranquilidade, diretamente de casa.

Em sua análise, ele destacou a transferência de Jorginho como reflexo do crescimento e da relevância do futebol brasileiro nos últimos anos. Segundo ele, o desempenho de clubes como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras demonstraram o nível de competitividade do cenário nacional, que volta a atrair jogadores de destaque internacional.

— Estamos vendo que (os clubes do Brasil) estão muito fortes. Temos percebido pelas contratações que têm feito. É uma liga que está investindo e que também é muito forte. A participação no Mundial deu essa dimensão a toda a Europa de qual a realidade do Brasil e o que tem sido feito por aí — finalizou Arteta.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.