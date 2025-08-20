AO VIVO – Assista à entrevista do presidente do Flamengo sobre novo patrocínio do clube
Betano será responsável pelo maior patrocínio entre clubes do futebol brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Horas após o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovar o patrocínio máster da Betano — o maior da história entre clubes do futebol brasileiro —, o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, fala sobre o acordo com a casa de apostas. Acompanhe ao vivo:
Relacionadas
➡️Flamengo aprova inclusão de cláusulas de combate ao racismo no estatuto do clube
Além de Bap, participa da conversa à Flamengo TV o diretor geral da Betano Brasil, Guilherme Augusto Figueiredo.
Segundo o Flamengo, o novo patrocínio terá início nesta quarta-feira (20) e seguirá até 31 de dezembro de 2028. A Betano irá pagar ao clube R$ 268 milhões por ano. Além de estampar a camisa da equipe principal, a marca estará nos uniformes das equipes de esportes olímpicos, como vôlei, basquete e futebol feminino, além de ter presença na FlamengoTV.
O anúncio da Betano como patrocinadora máster do Flamengo aconteceu na segunda-feira (18), mas a oficialização dependia da aprovação do conselho do clube. Na noite dessa terça (19), ele foi aprovado por 654 votos a favor. Onze conselheiros foram contrários, e outros quatro se abstiveram.
Novo patrocínio do Flamengo passa a valer nesta quarta-feira, mas marca ainda vai 'demorar' a aparecer
O novo patrocínio passa a valer já nesta quarta-feira, mas a nova marca irá constar no uniforme do Flamengo apenas a partir do dia 31, no jogo do Flamengo diante do Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileirão.
Segundo cronograma apresentado ao conselho, o Flamengo receberá os valores em dez parcelas. Nos primeiros sete dias após a assinatura do contrato, o clube terá direito a R$ 85,5 milhões. Nas temporadas seguintes, os pagamentos serão feitos em três parcelas anuais.
- Matéria
- Mais Notícias