Emerson Royal responde às críticas da torcida após empate do Flamengo: 'Sei do meu valor' Lateral foi titular no empate com o São Paulo

O lateral-direito Emerson Royal, do Flamengo, analisou a própria temporada após o empate em 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. Titular nas últimas partidas, o jogador, que convive com críticas da torcida, afirmou que vive um momento positivo e garantiu que seguirá trabalhando para manter o desempenho.

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"Acredito que venho fazendo uma temporada muito boa, não somente depois da parada da Copa do Mundo. O que é falado fora, eu costumo não ver. Como sempre falei, eu sei do meu valor, do meu potencial e do que posso entregar. Venho fazendo isso desde o começo do ano. Nesta temporada, comecei muito bem e vou continuar trabalhando."

Royal em campo contra o São Paulo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Quem também comentou a disputa pela lateral direita foi o técnico Leonardo Jardim. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou a evolução de Emerson Royal, mas ressaltou a qualidade de Varela, que retornou recentemente da Copa do Mundo pela seleção uruguaia.

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"O Royal teve uma evolução muito grande de rendimento neste último período, mas o Varela também é um jogador de muita qualidade. O Varela esteve dois meses com a seleção, e isso não envolve apenas a questão física, mas também a dinâmica de jogo", afirmou Jardim.

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Próximo jogo do Flamengo

Após o empate com o São Paulo, o Rubro-Negro encara o Internacional na quarta-feira, fora de casa, pelo Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília).

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