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Diretor do Flamengo descarta pressa por reforços e prevê janela diferente

Diretor de futebol destacou o impacto da Copa do Mundo no mercado

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 13:09
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José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico
José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Em intertemporada em Portugal, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, projetou como será a atuação do clube na próxima janela de transferências. Sem anunciar reforços até o momento, o dirigente afirmou que o cenário será diferente das últimas movimentações do Rubro-Negro e pediu calma à torcida, destacando que o mercado ainda está em estágio inicial.

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    • Boto lembrou que a janela internacional abre apenas no dia 19 de julho e ressaltou que o Flamengo vive um contexto diferente após os altos investimentos realizados nas duas últimas janelas, sobretudo com a contratação de Lucas Paquetá. Segundo o diretor, o elenco já é considerado um dos mais fortes das Américas, o que reduz a necessidade de uma reformulação ampla.

    — A janela só abre no dia 19 de julho. Mas essa janela será especial por vários motivos. As duas primeiras janelas foram maravilhosas. Por outro lado, não sou eu que digo, mas as pessoas dizem que o Flamengo é o melhor time das Américas e não tenho que, a cada janela, trazer seis, sete jogadores. Seria uma falta de respeito até com o próprio elenco. É óbvio que temos algumas necessidades já observadas. Mas não queremos gastar mais do que é devido, queremos observar os meninos que estão aqui — afirmou Boto, em entrevista à "FlamengoTV".

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    José Boto, diretor de futebol do Flamengo, em entrevista à FlamengoTV em Portugal
    José Boto, diretor de futebol do Flamengo, em entrevista à FlamengoTV em Portugal (Foto: Reprodução)

    Além do investimento recente, Boto apontou outro fator que influencia diretamente o mercado: a Copa do Mundo. De acordo com o dirigente português, muitas negociações ficam travadas durante o torneio e tendem a ganhar força apenas após o encerramento da competição. Por isso, o Flamengo pretende agir com cautela, priorizando reforços pontuais que realmente elevem o nível da equipe.

    — Temos que saber que será uma janela totalmente diferente por conta do dinheiro gasto nas outras janelas. É ano de Copa e o mercado só começa a se mover depois que a Copa acabar. Nós temos necessidades, mas não estamos desesperados. Temos que trazer os reforços certos para elevar o nível da equipe. Vamos com calma nesse mercado e, na hora certa, traremos os reforços necessários para reforçar a equipe — completou.

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