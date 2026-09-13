Bruno Henrique abre o jogo sobre titularidade: 'Estou aqui para servir ao Flamengo'
Atacante entrou no segundo tempo e marcou o gol que garantiu a vitória do Rubro-Negro
O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sair do banco de reservas, Bruno Henrique marcou o gol da vitória nos minutos finais e ajudou o Rubro-Negro a assumir a liderança da competição.
Depois da partida, o atacante foi questionado sobre a disputa por espaço entre os titulares e destacou o compromisso com o clube, independentemente da função que exerce na equipe.
➡️ Veja gols em Flamengo x Corinthians: Paquetá e Bruno Henrique marcam
— Cara, como eu sempre falo, estou aqui para servir o Flamengo. Eu sou um cara que trabalha bastante, independente se jogar ou não. Quando a oportunidade aparece, tem que fazer jus a vestir essa camisa. Mais uma vez, parabéns a toda equipe pela entrega, pelo jogo que fizeram e pela vitória — afirmou Bruno Henrique.
Bruno Henrique elogia Freitas após assistência
O gol da vitória teve participação importante de Joaquín Freitas, que cruzou a bola para Bruno Henrique marcar de cabeça. O jovem argentino chegou recentemente ao Flamengo e assinou contrato de cinco anos com o clube.
Bruno Henrique elogiou o novo companheiro e destacou a evolução do jogador desde que passou a integrar o elenco profissional.
— O Freitas é um jogador promissor, a gente sabe, tem muita qualidade, mostra isso nos treinos. Tá começando a entender o que é Flamengo. Tenho certeza que esse garoto vai dar muitos frutos pro Flamengo e, independente de qualquer coisa, nós vamos ajudar ele — declarou.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Flamengo
Jardim exalta Bruno Henrique após vitória do Flamengo: 'Sabe vencer'Há 13 minutos
Corinthians
Hugo Souza exalta partida do Corinthians e elogia Flamengo: 'Qualidade'Há 44 minutos
Flamengo
Com gol no fim, Flamengo vence o Corinthians e retoma liderança do BrasileirãoHá 1 hora
Fora de Campo
Gol perdido em Flamengo x Corinthians gera revolta: 'Constrangedor'Há 1 hora
Futebol Nacional
Veja gols em Flamengo x Corinthians: Paquetá e Bruno Henrique marcamHá 1 hora
Fora de Campo
Lance em Flamengo x Corinthians choca torcedores: 'Milagre'Há 2 horas
Mais LANCE!