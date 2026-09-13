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Bruno Henrique abre o jogo sobre titularidade: 'Estou aqui para servir ao Flamengo'

Atacante entrou no segundo tempo e marcou o gol que garantiu a vitória do Rubro-Negro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 20:08
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Rubro-Negro, no Campeonato Brasileiro
Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Rubro-Negro, no Campeonato Brasileiro (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Folhapress)

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sair do banco de reservas, Bruno Henrique marcou o gol da vitória nos minutos finais e ajudou o Rubro-Negro a assumir a liderança da competição.

Depois da partida, o atacante foi questionado sobre a disputa por espaço entre os titulares e destacou o compromisso com o clube, independentemente da função que exerce na equipe.

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➡️ Veja gols em Flamengo x Corinthians: Paquetá e Bruno Henrique marcam

— Cara, como eu sempre falo, estou aqui para servir o Flamengo. Eu sou um cara que trabalha bastante, independente se jogar ou não. Quando a oportunidade aparece, tem que fazer jus a vestir essa camisa. Mais uma vez, parabéns a toda equipe pela entrega, pelo jogo que fizeram e pela vitória — afirmou Bruno Henrique.

Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Rubro-Negro, no Campeonato Brasileiro
Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Rubro-Negro, no Campeonato Brasileiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Bruno Henrique elogia Freitas após assistência

O gol da vitória teve participação importante de Joaquín Freitas, que cruzou a bola para Bruno Henrique marcar de cabeça. O jovem argentino chegou recentemente ao Flamengo e assinou contrato de cinco anos com o clube.

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Bruno Henrique elogiou o novo companheiro e destacou a evolução do jogador desde que passou a integrar o elenco profissional.

— O Freitas é um jogador promissor, a gente sabe, tem muita qualidade, mostra isso nos treinos. Tá começando a entender o que é Flamengo. Tenho certeza que esse garoto vai dar muitos frutos pro Flamengo e, independente de qualquer coisa, nós vamos ajudar ele — declarou.

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